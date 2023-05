Vermant maakt zich geen illusies na eerste basisplaats bij Club Brugge

Na negen opeenvolgende invalbeurten mocht Romeo Vermant een wedstrijd als basisspeler aanvatten bij Club Brugge. De 19-jarige Vermant stoomt zich klaar voor de toekomst maar blijft realistisch.

"Yaremchuk zei op training dat hij wat last had dus ik was me de voorbije week vol aan het voorbereiden om te starten", zegt Vermant na de verliespartij tegen Racing Genk. "Bijna had ik nog gescoord maar Vandevoordt pakt op spectaculaire wijze schot. Anders had de wedstrijd helemaal anders kunnen uitdraaien", denkt Vermant.

"En ook na die gelijkmaker van ons", analyseert hij verder. "Ik had het gevoel dat we wel sterker waren en er dan over zouden gaan maar dat gebeurde toch neit."

Volgend seizoen

9 opeenvolgende invalbeurten dus. In het begin een kwartier maar de afgelopen weken speelde hij al regelmatig een halfuur mee bij Club Brugge. "Het was een serieuze rollercoaster. Van meetrainen en -spelen bij Club NXT naar trainen en spelen bij de A-kern. De voorbije weken heb ik me klaargestoomd voor deze basisplaats", klinkt het.

Een basisplaats is alvast mooi meegenomen voor een jong talent richting het volgende seizoen, maar Vermant blijft er zelf zeer nuchter onder. "Volgend jaar zullen er andere spelers bijkomen, dat vormt dan weer nieuwe concurrentie... We zullen het nog moeten zien."

"Union zal moeten laten zien dat ze sterker zijn"

Er hing bovendien wel een aparte sfeer in Jan Breydel waarbij ook de doelpunten van RC Genk met gezang werd toegejuicht en er "Antwerp marginalen" weerklonk uit de tribunes. "Ik snap het want de aanhang wilt vooral niet dat Antwerp kampioen speelt", beseft hij maar al te goed. "Maar daar draaide het voor ons niet om vandaag. We wilden tonen dat we ook de kwaliteiten hebben om mee te doen voor die titel en vol voor de drie punten gaan."

En ook volgende week zal Club Brugge Union de overwinning nie zomaar cadeau geven. "Helemaal niet. Union zal er zelf voor moeten zorgen dat ze sterker zijn als ons", besluit hij.