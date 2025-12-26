Nieuwe kans voor Anderlecht of Gent? 'Twee Rode Duivels zoeken winterse oplossing en speelminuten'

Voor de Rode Duivels wordt 2026 een belangrijk jaar, met ook onder meer het WK dat er zit aan te komen. Sommige Belgen moeten mogelijk een nieuwe ploeg zoeken of vinden als ze willen dromen om mee te mogen naar de VS, Canada en Mexico.

Sebastiaan Bornauw is zo een van die Belgen. De verdediger beleeft een zeer moeilijk seizoen bij Leeds United. Het duurde maanden voordat hij zijn debuut in de Premier League maakte, en hij lijkt door zijn coach niet als een oplossing te worden gezien.

Bornauw op huurbasis terug naar Duitsland?

Het is geen verrassing dat er nu al een oplossing voor Bornauw in de winter wordt overwogen. Volgens Express zou een vertrek op huurbasis overwogen kunnen worden. FC Keulen, waar Bornauw van 2019 tot 2021 heeft gespeeld, zou de optie van een terugkeer van de Belg in januari overwegen.

Of komt er een verrassing? Ook Anderlecht is op zoek naar een ervaren centrale verdediger voor de tweede helft van het seizoen. Zal Olivier Renard overwegen Sebastiaan Bornauw, wiens vader Kenneth momenteel CEO van de club is, terug naar huis te laten keren?

Moet Mike Trésor ook op zoek naar een oplossing?

En dan is er nog de situatie van Mike Trésor, die we nog kennen van bij KRC Genk. De spelmaker kreeg in zijn laatste wedstrijden voor Burnley eindelijk opnieuw wat speelkansen. Tegen Fulham en daarna Bournemouth kreeg Trésor respectievelijk 7 en 8 minuten speeltijd, zijn eerste minuten in de Premier League sinds mei 2024 en de degradatie van The Clarets.



Volgens het medium Jeunes Footeux zou een oplossing uit Frankrijk kunnen komen. AS Monaco en OGC Nice overwegen om hem in huis te halen. Vorig jaar hebben RSC Anderlecht en KAA Gent al geïnformeerd om Trésor te huren, maar zij botsten toen op een njet.