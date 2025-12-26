Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

Vrijdag beleeft Nicky Hayen zijn debuut als trainer van Racing Genk, meteen tegen ex-club Club Brugge. Vlak voor die topper spreekt zijn vrouw openhartig over het plotse ontslag.

Nicky Hayen zit vrijdagnamiddag voor het eerst op de bank als coach van Racing Genk. Tegen zijn ex-ploeg Club Brugge kan hij meteen een goede indruk maken voor het thuispubliek van de Limburgers.

Vlak voor het duel met Club sprak zijn vrouw, Vera Duchateau, over het plotse ontslag waar Hayen mee te maken kreeg. "Het nieuws sloeg ook bij mij in als een bliksemschicht bij heldere hemel", zegt ze bij Het Laatste Nieuws.

"We draaien al lang genoeg mee in die wereld om te weten dat alles heel snel kan veranderen, maar het had op een andere manier kunnen verlopen. Nicky heeft alles gegeven. Hij had een hechte band met de spelers en de staf. En dan is het opeens voorbij. Dat is hard."

Van Brugge naar Genk: een nieuw hoofdstuk

Hayen is blij met zijn nieuwe stap, net als zijn vrouw. Bijna vier jaar geleden trok hij naar Wales. Na dat avontuur ging Hayen aan de slag bij Club Brugge, waardoor hij niet meer in Sint-Truiden woonde. Door zijn overstap naar Genk kan hij weer elke dag gewoon thuiskomen.

"Wij zullen de mensen in Brugge nooit vergeten", besluit Vera Duchateau. "We hebben te veel mooie momenten meegemaakt en werden echt opgenomen in de familie. Aan dat gevoel zal dit vertrek weinig veranderen."