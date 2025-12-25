'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

Foto: © photonews

Rangers draait een moeizaam seizoen en wil in de wintermercato ingrijpen. Vooral op linksachter wringt het schoentje, waardoor de Schotse topclub naar België kijkt. Een vaste waarde van Westerlo staat op de radar.

Rangers presteert dit seizoen ver onder de verwachtingen in Schotland. De topclub staat pas vierde in het klassement met 12 punten minder dan leider Heart of Midlothian FC.

De club gaat tijdens de winterstop ongetwijfeld actief zijn op de transfermarkt. Er is versterking nodig, dat weet iedereen rond de club wel. Vooral op één positie zijn er weinig oplossingen.

Rangers speurt de markt af voor een nieuwe linksback

En dat is die van linksback. Jayden Meghoma is de enige echte linksachter van Rangers. Daar komt nog eens bij dat hij wordt gehuurd van Brentford.

Voor versterking kijkt de voormalige club van Philippe Clement naar België, en meer specifiek naar Westerlo. Volgens Sky Sports heeft Rangers Tuur Rommens op het oog.


Hoe concreet de interesse is zal nog moeten blijken. Rommens is een vaste waarde in het elftal van Issame Charaï. Transfermarkt schat zijn waarde op 4 miljoen euro.

