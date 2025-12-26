Van Jupiler Pro League naar ... WK? Seizoensrevelatie legt uit

Wilguens Paugain behoort tot de spelers van de Jupiler Pro League die komende zomer het WK zouden moeten spelen. De verdediger van Zulte Waregem maakt zich op om een droom te beleven met Haïti.

Als je gevraagd zou worden om vijf of zelfs tien spelers uit de Jupiler Pro League te noemen die komende zomer naar het WK gaan met hun nationale team, zou je dan Wilguens Paugain noemen? De vleugelverdediger van Zulte Waregem heeft zijn zomervakantie in ieder geval nog niet gereserveerd, ook al dateren zijn laatste interlands met Haïti van afgelopen juni tijdens de Gold Cup.

In een interview met Foot Mercato blikt Paugain terug op zijn moeilijke carrière. Opgeleid bij Nancy (hij was destijds zelfs Frans U18 international), kwam hij via Cyprus en Letland in de kijker in Oostenrijk bij Sankt Pölten in de tweede divisie.

Van de bank naar een assist tijdens de titelwedstrijd voor Zulte Waregem

"Na slechts zes maanden, drie dagen voor het einde van de wintertransferperiode, nam de Sportief Directeur van Zulte Waregem in België rechtstreeks contact met me op via WhatsApp om het nummer van mijn agent te vragen. In eerste instantie dacht ik dat het voor het volgende seizoen was", vertelt Wilguens Paugain.

Maar de transfer vond al plaats in de winter van 2025. Eerst op huurbasis, voordat hij afgelopen zomer definitief tekende aan de Gaverbeek. Ondanks een moeilijke aanpassing kreeg Paugain zijn kans van Sven Vandenbroeck... tijdens de beslissende titelwedstrijd.

Volgend jaar op het WK?

"Twee wedstrijden voor het einde zou een overwinning ons promotie verzekeren, maar we verloren. De coach liet me dertig minuten invallen. Tijdens de laatste wedstrijd, de belangrijkste voor de club, stelde de coach mij op", herinnert Paugain zich. Deze wedstrijd was de kampioenswedstrijd... en de Haïtiaanse vleugelverdediger gaf een beslissende assist.





Nu hij een vaste waarde is in de Jupiler Pro League heeft Paugain maar één doel voor ogen: deelnemen aan het WK 2026 met Haïti. Opmerkelijk genoeg werd hij niet meer opgeroepen tijdens de laatste kwalificatiewedstrijden. "Ik weet dat mijn naam rondgaat", verzekert hij. "Als alles goed gaat, zal ik deelnemen aan het WK. Voor iemand zoals ik is dat een enorme kans."