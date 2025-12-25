Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

Het voetbaljaar 2025 heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Dat is ook niet anders in de voetbalwereld. Heel wat beslissingen werden genomen en het begin van 2025 ziet er helemaal anders uit dan het einde.

Je zou het al bijna gaan vergeten, maar het jaar begon (net zoals het de laatste paar weken eindigde) met ... een trainerswissel. De Rode Duivels kregen een nieuwe bondscoach: Rudi Garcia volgde de ontslagen Domenico Tedesco op.

Rudi Garcia is een tussenpaus

Niemand had verwacht dat Rudi Garcia de nieuwe oefenmeester zou gaan worden. Er waren namelijk een aantal andere kandidaten die misschien geschikter waren of die het Belgische volk misschien meer zouden gaan begeesteren.

Dat beseft ook Frank Boeckx: "Ik vond het vreemd dat hij geen Belgische bondscoach heeft genomen, terwijl die wel op de markt waren: Michel Preud'homme, Hein Vanhaezebrouck en Philippe Clement - die zat nog bij Rangers en werd ook gepolst."

Keuze voor Vincent Mannaert is de juiste van Belgische voetbalbond

"Garcia is slechts een tussenpaus, maar heeft zijn doelen gehaald: behoud in de Nations League en kwalificatie voor het WK. Dan kun je moeilijk al een opvolger zoeken, ook al is Vanhaezebrouck nog altijd vrij en was Clement dat tot voor kort ook. Na het WK is Garcia sowieso weg"



"Zelfs als hij België naar de finale leidt - wat niet zal gebeuren", aldus Boeckx in HUMO zeer duidelijk. En hij gaf ook nog iets heel anders mee: "De beste zet van de voetbalbond is geweest om Vincent Mannaert binnen te halen, iemand die zijn stiel kent."