Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'
Word fan van Napoli! 270

Antonio Conte heeft Romelu Lukaku weer gelanceerd, Kevin De Bruyne naar Napels gelokt en Napoli opnieuw laten winnen. De club wil zijn contract verlengen tot 2029.

Romelu Lukaku weet hoe hij kan winnen met Antonio Conte. De Rode Duivel beleefde zijn beste jaren onder de Italiaanse trainer bij Inter tussen 2019 en 2021. Toen Conte bij Napoli tekende, volgde de Belg hem zonder aarzelen.

Mede dankzij hen is Napoli weer helemaal aan de top gekomen. Ze pakten vorig seizoen de landstitel en wonnen enkele dagen geleden ook de Italiaanse Supercup (Lukaku kwam niet in actie). Conte boetseerde een solide ploeg met een heel duidelijke eigen stijl.

Lukaku helpt Conte, en omgekeerd

Die sterke band tussen coach en speler hielp ook om Kevin De Bruyne deze zomer te overtuigen. Lukaku stelde zijn vriend gerust door hem te wijzen op het sérieux en de hoge eisen van Conte. De Bruyne zocht nog één laatste uitdaging op het allerhoogste niveau en wees aanbiedingen uit Saudi-Arabië en de MLS af.

Contractverlenging voor Conte?

Volgens La Repubblica wil voorzitter Aurelio De Laurentiis Conte nu belonen met een contractverlenging tot 2029. Een gedurfde zet, want de Italiaan staat er niet om bekend lang bij dezelfde club te blijven.


Als die verlenging er effectief komt, is dat uitstekend nieuws voor Lukaku en De Bruyne. Het zou hen stabiliteit en vertrouwen geven om ook richting het WK 2026 op het allerhoogste niveau te blijven presteren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Antonio Conte
Romelu Lukaku
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

20:00
Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

19:30
De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

19:00
2
Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

16:00
1
Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

18:40
1
'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

18:20
'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

17:30
1
Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

17:00
1
KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

16:30
1
'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

15:00
4
Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

15:30
Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

14:30
Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

14:00
2
Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

13:30
Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

13:00
Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

12:30
Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

12:00
Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

11:30
5
Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

11:00
10
Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

10:30
3
Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

10:00
1
Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

09:30
Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

09:02
1
Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik Analyse

Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik

08:00
🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

20:30
1
Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

24/12
De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

24/12
'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

24/12
Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

24/12
6
Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

24/12
1
Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

24/12
Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

24/12
2
Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

24/12
DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder

DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder

24/12
Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

24/12
2
Nog een Belgische profclub in de problemen: tweede die transferverbod opgelegd krijgt

Nog een Belgische profclub in de problemen: tweede die transferverbod opgelegd krijgt

24/12
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 17
Parma Parma 27/12 Fiorentina Fiorentina
Lecce Lecce 27/12 Como Como
Torino Torino 27/12 Cagliari Cagliari
Udinese Udinese 27/12 Lazio Lazio
Pisa Pisa 27/12 Juventus Juventus
AC Milan AC Milan 28/12 Hellas Verona Hellas Verona
Cremonese Cremonese 28/12 Napoli Napoli
Bologna Bologna 28/12 Sassuolo Sassuolo
Atalanta Atalanta 28/12 Inter Milaan Inter Milaan
AS Roma AS Roma 29/12 Genoa Genoa

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB rinus michels rinus michels over 'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger' Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over Bies Bies over Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België dbr1609 dbr1609 over De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws Dirk1897 Dirk1897 over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" azizi azizi over KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt rinus michels rinus michels over Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien" Fransdubois67 Fransdubois67 over Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB jeffzie151 jeffzie151 over 'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved