Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

Antonio Conte heeft Romelu Lukaku weer gelanceerd, Kevin De Bruyne naar Napels gelokt en Napoli opnieuw laten winnen. De club wil zijn contract verlengen tot 2029.

Romelu Lukaku weet hoe hij kan winnen met Antonio Conte. De Rode Duivel beleefde zijn beste jaren onder de Italiaanse trainer bij Inter tussen 2019 en 2021. Toen Conte bij Napoli tekende, volgde de Belg hem zonder aarzelen.

Mede dankzij hen is Napoli weer helemaal aan de top gekomen. Ze pakten vorig seizoen de landstitel en wonnen enkele dagen geleden ook de Italiaanse Supercup (Lukaku kwam niet in actie). Conte boetseerde een solide ploeg met een heel duidelijke eigen stijl.

Lukaku helpt Conte, en omgekeerd

Die sterke band tussen coach en speler hielp ook om Kevin De Bruyne deze zomer te overtuigen. Lukaku stelde zijn vriend gerust door hem te wijzen op het sérieux en de hoge eisen van Conte. De Bruyne zocht nog één laatste uitdaging op het allerhoogste niveau en wees aanbiedingen uit Saudi-Arabië en de MLS af.

Contractverlenging voor Conte?

Volgens La Repubblica wil voorzitter Aurelio De Laurentiis Conte nu belonen met een contractverlenging tot 2029. Een gedurfde zet, want de Italiaan staat er niet om bekend lang bij dezelfde club te blijven.



Als die verlenging er effectief komt, is dat uitstekend nieuws voor Lukaku en De Bruyne. Het zou hen stabiliteit en vertrouwen geven om ook richting het WK 2026 op het allerhoogste niveau te blijven presteren.