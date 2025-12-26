Eindelijk bingo voor Cercle: opvallende keuze maakt het verschil

Cercle Brugge haalde tegen OH Leuven eindelijk nog eens opgelucht adem. De 0-2-zege kwam er na een opvallende keeperswissel, die meteen rendeerde.

Cercle Brugge boekte afgelopen weekend zijn eerste zege sinds eind august. De Vereniging won met 0-2 van OH Leuven. De overwinning kwam er ook nadat Onur Cinel besloot om van doelman te veranderen.

Tegen OHL mocht Warleson namelijk weer plaatsnemen tussen de palen, in plaats van Maxime Delanghe. De Braziliaanse keeper zat dit seizoen nagenoeg altijd op de bank.

Ingreep van Cinel levert snel op

Nu heeft hij zijn nieuwe kans met twee handen gegrepen. "Een verrassing? Neen, niet echt, ik ben altijd hard blijven werken en stelde mij professioneel op", zei hij bij Het Nieuwsblad. "Ik was er ook altijd om de ploeg te helpen en had het beste voor met Cercle."

"Dat zit nu eenmaal in mijn karakter om hard te werken, maar dat geldt voor iedereen bij Cercle", gaat Warleson verder. Hij was uiteraard niet altijd gelukkig op de bank, maar een drama wil de Braziliaan er niet van maken.



"Een zware periode? Neen, eigenlijk niet. Als je elke dag hard werkt en alles geeft, dan kan je ‘s avonds recht in de spiegel kijken en met een goed gevoel terug naar huis gaan en relaxen", besluit hij.