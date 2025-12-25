Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"

De wedstrijd tussen Iran en Egypte, in de groep van België op het Wereldkampioenschap, is bestempeld als de "Pride-wedstrijd", ter ondersteuning van de LGBTQ-gemeenschappen. Dit is opvallend gezien de religieuze overtuigingen van de betrokken landen.

Voor de loting van het Wereldkampioenschap was er besloten dat de wedstrijd die op 26 juni in Seattle wordt gespeeld, zou worden aangeduid als "Pride game" (wedstrijd van trots) en dus zou worden gewijd aan de steun voor de LGBTQ+-gemeenschappen.

Probleem: het toeval wilde dat deze wedstrijd tussen... Iran en Egypte zou plaatsvinden. Twee landen die diep religieus zijn en waar homoseksualiteit een uiterst taboe onderwerp is. In Iran is homoseksualiteit zelfs nog steeds strafbaar met de doodstraf.

Iran protesteert

Egypte had al protest aangetekend tegen deze beslissing van het organiserend comité in Seattle, daarbij benadrukkend dat deze "wedstrijd van trots" ingaat tegen de culturele, regionale en sociale waarden van het land. Nu protesteert Iran ook.

"We hebben er absoluut geen belang bij dat onze derde wedstrijd van de Wereldbeker wordt gespeeld onder de kleuren van de regenboogvlag. We zijn vastberaden om dit te verhinderen en we zullen hierin slagen", verklaarde Mehdi Taj, voorzitter van de Iraanse voetbalbond, in de Iraanse krant Hammihan.



Ondanks deze protesten heeft het organiserend comité in Seattle al verzekerd dat de LGBTQ+-vieringen die het "Pride Weekend" starten in het kader van deze wedstrijd, doorgang zullen vinden... maar de confrontatie lijkt aan te houden.