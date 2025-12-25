Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"

Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wedstrijd tussen Iran en Egypte, in de groep van België op het Wereldkampioenschap, is bestempeld als de "Pride-wedstrijd", ter ondersteuning van de LGBTQ-gemeenschappen. Dit is opvallend gezien de religieuze overtuigingen van de betrokken landen.

Voor de loting van het Wereldkampioenschap was er besloten dat de wedstrijd die op 26 juni in Seattle wordt gespeeld, zou worden aangeduid als "Pride game" (wedstrijd van trots) en dus zou worden gewijd aan de steun voor de LGBTQ+-gemeenschappen.

Probleem: het toeval wilde dat deze wedstrijd tussen... Iran en Egypte zou plaatsvinden. Twee landen die diep religieus zijn en waar homoseksualiteit een uiterst taboe onderwerp is. In Iran is homoseksualiteit zelfs nog steeds strafbaar met de doodstraf.

Iran protesteert

Egypte had al protest aangetekend tegen deze beslissing van het organiserend comité in Seattle, daarbij benadrukkend dat deze "wedstrijd van trots" ingaat tegen de culturele, regionale en sociale waarden van het land. Nu protesteert Iran ook.

"We hebben er absoluut geen belang bij dat onze derde wedstrijd van de Wereldbeker wordt gespeeld onder de kleuren van de regenboogvlag. We zijn vastberaden om dit te verhinderen en we zullen hierin slagen", verklaarde Mehdi Taj, voorzitter van de Iraanse voetbalbond, in de Iraanse krant Hammihan.


Ondanks deze protesten heeft het organiserend comité in Seattle al verzekerd dat de LGBTQ+-vieringen die het "Pride Weekend" starten in het kader van deze wedstrijd, doorgang zullen vinden... maar de confrontatie lijkt aan te houden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
African Cup of Nations
African Cup of Nations Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Egypte
Iran

Meer nieuws

Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

22:31
Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

23:00
Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

22:03
Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

21:00
🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

20:30
'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

20:00
Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

19:30
De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

19:00
3
Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

16:00
1
Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

18:40
2
'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

18:20
Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

18:00
'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

17:30
1
Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

17:00
1
KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

16:30
2
'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

15:00
4
Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

15:30
Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

14:30
Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

14:00
3
Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

13:30
Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

13:00
Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

12:30
Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

12:00
Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

11:30
5
Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

11:00
12
Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

10:30
3
Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

10:00
1
Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

09:30
Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

09:02
1
Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik Analyse

Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik

08:00
🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

24/12
1
Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

24/12
De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

24/12
'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

24/12
Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

24/12
7
Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

24/12
1

Meer nieuws

Populairste artikels

African Cup of Nations

 Speeldag 1
Ghana Ghana 0-1 Angola Angola
Algerije Algerije 2-0 Equatorial Guinea Equatorial Guinea
DR Congo DR Congo 1-0 Guinee Guinee
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2-2 Oeganda Oeganda
Sierra Leone Sierra Leone 0-0 Chad Chad
Togo Togo 1-1 Liberië Liberië
Mali Mali 1-1 Mozambique Mozambique
Ivoorkust Ivoorkust 2-0 Zambia Zambia
Senegal Senegal 1-1 Burkina Faso Burkina Faso
Egypte Egypte 3-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Mauritania Mauritania 1-0 Botswana Botswana
Kameroen Kameroen 1-0 Namibië Namibië
Mali Mali 1-1 Zambia Zambia
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 2-1 Angola Angola
Senegal Senegal 3-0 Botswana Botswana
Nigeria Nigeria 2-1 Tanzania Tanzania
Tunesië Tunesië 3-1 Oeganda Oeganda
Burkina Faso Burkina Faso 2-1 Equatorial Guinea Equatorial Guinea
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Mozambique Mozambique

Nieuwste reacties

Dave79 Dave79 over Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien" Ratko Svilar Ratko Svilar over Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag Joe Joe over Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen" Da Cosmos will be back in 2026 Da Cosmos will be back in 2026 over Drama bij amateurclub: B-ploeg uit competitie gezet door algemene regel Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB aangespoelde aangespoelde over KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt Johnnie Walker Johnnie Walker over Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België Shooters Shooters over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" rinus michels rinus michels over 'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger' Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved