Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

Morgenavond reist Charleroi naar Anderlecht. Hans Cornelis verscheen voor de pers tijdens de traditionele persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. En hij heeft een plan, zoveel is duidelijk.

Voor de derde keer zal Hans Cornelis vrijdag de leiding hebben over de Carolo's. De eerste twee wedstrijden onder zijn leiding waren succesvol, met gelijke spelen tegen Union Saint-Gilloise en Genk die zelfs in overwinningen hadden kunnen eindigen.

De Zebra's willen beginnen zoals ze tegen Genk geëindigd zijn: "We hebben een goede tweede helft gespeeld. Dat geeft ons vertrouwen, maar we begonnen de wedstrijd met te veel respect. En we moeten niet tevreden zijn met een punt. Met 4 op 6 in de laatste twee wedstrijden zou dat al een groot verschil hebben gemaakt in het klassement", legt Cornelis uit tijdens de persconferentie, geciteerd door La Dernière Heure.

De Carolos willen een grote slag slaan

In de heenwedstrijd nam Charleroi de bovenhand op Anderlecht in dit 100% Sporting-duel. Maar dat resultaat bevestigen in het Lotto Park zal niet eenvoudig zijn. Achter de 50 op 57 van Union in het Parc Duden in 2025, is Anderlecht ook thuis onverslagen: slechts één nederlaag (tegen Zulte Waregem) dit seizoen, met onder andere zes overwinningen tegen de zes teams in de top 6.

"Het is waar dat onze tegenstander thuis een ander gezicht toont dan uit. Technisch gezien is het een heel goed team dat zich weet aan te passen, zoals Hasi liet zien tegen Antwerp", vindt Cornelis dat paars-wit zijn kwaliteiten heeft.

De opvolger van Rik De Mil zal zijn laatste wedstrijd als interim-coach meemaken op de bank. De prestaties van de afgelopen twee weken pleiten voor een bevestiging als T1. Maar de hoofdrolspeler wil zich niet richten op zijn eigen situatie: "Ik denk daar niet teveel aan," merkt hij op. Praten we erover in 2026?