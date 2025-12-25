Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Morgenavond reist Charleroi naar Anderlecht. Hans Cornelis verscheen voor de pers tijdens de traditionele persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd. En hij heeft een plan, zoveel is duidelijk.

Voor de derde keer zal Hans Cornelis vrijdag de leiding hebben over de Carolo's. De eerste twee wedstrijden onder zijn leiding waren succesvol, met gelijke spelen tegen Union Saint-Gilloise en Genk die zelfs in overwinningen hadden kunnen eindigen.

De Zebra's willen beginnen zoals ze tegen Genk geëindigd zijn: "We hebben een goede tweede helft gespeeld. Dat geeft ons vertrouwen, maar we begonnen de wedstrijd met te veel respect. En we moeten niet tevreden zijn met een punt. Met 4 op 6 in de laatste twee wedstrijden zou dat al een groot verschil hebben gemaakt in het klassement", legt Cornelis uit tijdens de persconferentie, geciteerd door La Dernière Heure.

De Carolos willen een grote slag slaan

In de heenwedstrijd nam Charleroi de bovenhand op Anderlecht in dit 100% Sporting-duel. Maar dat resultaat bevestigen in het Lotto Park zal niet eenvoudig zijn. Achter de 50 op 57 van Union in het Parc Duden in 2025, is Anderlecht ook thuis onverslagen: slechts één nederlaag (tegen Zulte Waregem) dit seizoen, met onder andere zes overwinningen tegen de zes teams in de top 6.

"Het is waar dat onze tegenstander thuis een ander gezicht toont dan uit. Technisch gezien is het een heel goed team dat zich weet aan te passen, zoals Hasi liet zien tegen Antwerp", vindt Cornelis dat paars-wit zijn kwaliteiten heeft.

Lees ook... Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"
De opvolger van Rik De Mil zal zijn laatste wedstrijd als interim-coach meemaken op de bank. De prestaties van de afgelopen twee weken pleiten voor een bevestiging als T1. Maar de hoofdrolspeler wil zich niet richten op zijn eigen situatie: "Ik denk daar niet teveel aan," merkt hij op. Praten we erover in 2026?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Hans Cornelis

Meer nieuws

Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

22:31
Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

23:00
Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

18:40
2
Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

13:00
Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"

Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"

21:30
1
Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

21:00
🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

20:30
'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

20:00
Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

19:30
'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

18:20
De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

19:00
3
Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

16:00
1
Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

15:30
Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

09:02
1
Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

18:00
'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

17:30
1
KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

16:30
2
'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

15:00
4
Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

17:00
1
Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

14:30
Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

10:00
1
Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

12:00
Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

13:30
Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

14:00
3
Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

12:30
Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

11:30
5
Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

10:30
3
Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

11:00
12
Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik Analyse

Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik

08:00
Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

09:30
Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

24/12
Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

24/12
De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

24/12
🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

24/12
1
'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

24/12
Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

24/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 13:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Dave79 Dave79 over Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien" Ratko Svilar Ratko Svilar over Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag Joe Joe over Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen" Da Cosmos will be back in 2026 Da Cosmos will be back in 2026 over Drama bij amateurclub: B-ploeg uit competitie gezet door algemene regel Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB aangespoelde aangespoelde over KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt Johnnie Walker Johnnie Walker over Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België Shooters Shooters over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" rinus michels rinus michels over 'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger' Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved