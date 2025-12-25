Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB
Foto: © photonews
Word fan van België! 2615

De reactie van de Belgische voetbalbond over de mening die Rudi Garcia gaf over het ontslag van Nicky Hayen is niet onopgemerkt gebleven. Philippe Albert vindt die reactie ongepast.

Door te stellen dat het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge van buitenaf "onrechtvaardig en onbegrijpelijk" leek, waagde Rudi Garcia zich op glad ijs, iets te veel naar de zin van de Belgische voetbalbond. Een uur later maakte de KBVB duidelijk dat het "not amused" was 

"Er wordt aan herinnerd dat zo’n beslissing uitsluitend tot de betrokken partijen behoort en dat het om een interne clubzaak gaat, zoals in andere gelijkaardige situaties. De bond vindt dat men zich moet focussen op het eigen functioneren en de eigen ambities", verklaarde bondswoordvoerder David Steegen.

Teruggefloten als een beginner

Die rechtzetting viel niet in goede aarde bij Philippe Albert. "We leven nog altijd in een land waar je het recht hebt om je mening te geven. Hij is Fransman en bondscoach, maar mag zich over dit soort zaken uitspreken", vindt de RTBF-analist.

"Dictaturen zijn voorbij. Er is steeds meer solidariteit onder trainers in dit bijzonder moeilijke beroep. Ik vond het logisch dat hij zijn mening gaf, en bovendien deed hij dat op een eerlijke manier", vervolgt de voormalige Rode Duivel.


Los van het standpunt van Rudi Garcia in deze gevoelige kwestie, staat vast dat het communiqué van de Belgische voetbalbond uiteindelijk meer stof deed opwaaien dan de uitspraken van Garcia zelf.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

20:00
Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

19:30
De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

19:00
2
Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

16:00
1
Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

18:40
1
'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

18:20
Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

18:00
'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

17:30
1
KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

16:30
1
'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

15:00
4
Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

15:30
Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

14:30
Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

14:00
2
Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

13:30
Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

11:00
10
Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

13:00
Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

12:30
Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

12:00
Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

11:30
5
Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

10:30
3
Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

10:00
1
Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

09:30
Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

09:02
1
Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik Analyse

Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik

08:00
🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

20:30
1
Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

24/12
De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

24/12
'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

24/12
Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

24/12
6
Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

24/12
2
Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

24/12
1
Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

24/12
Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

24/12
1
Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

24/12
DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder

DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder

24/12
Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

24/12
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB rinus michels rinus michels over 'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger' Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over Bies Bies over Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België dbr1609 dbr1609 over De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws Dirk1897 Dirk1897 over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" azizi azizi over KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt rinus michels rinus michels over Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien" Fransdubois67 Fransdubois67 over Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB jeffzie151 jeffzie151 over 'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved