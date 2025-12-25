Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

De reactie van de Belgische voetbalbond over de mening die Rudi Garcia gaf over het ontslag van Nicky Hayen is niet onopgemerkt gebleven. Philippe Albert vindt die reactie ongepast.

Door te stellen dat het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge van buitenaf "onrechtvaardig en onbegrijpelijk" leek, waagde Rudi Garcia zich op glad ijs, iets te veel naar de zin van de Belgische voetbalbond. Een uur later maakte de KBVB duidelijk dat het "not amused" was

"Er wordt aan herinnerd dat zo’n beslissing uitsluitend tot de betrokken partijen behoort en dat het om een interne clubzaak gaat, zoals in andere gelijkaardige situaties. De bond vindt dat men zich moet focussen op het eigen functioneren en de eigen ambities", verklaarde bondswoordvoerder David Steegen.

Teruggefloten als een beginner

Die rechtzetting viel niet in goede aarde bij Philippe Albert. "We leven nog altijd in een land waar je het recht hebt om je mening te geven. Hij is Fransman en bondscoach, maar mag zich over dit soort zaken uitspreken", vindt de RTBF-analist.

"Dictaturen zijn voorbij. Er is steeds meer solidariteit onder trainers in dit bijzonder moeilijke beroep. Ik vond het logisch dat hij zijn mening gaf, en bovendien deed hij dat op een eerlijke manier", vervolgt de voormalige Rode Duivel.



Los van het standpunt van Rudi Garcia in deze gevoelige kwestie, staat vast dat het communiqué van de Belgische voetbalbond uiteindelijk meer stof deed opwaaien dan de uitspraken van Garcia zelf.