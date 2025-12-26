Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

Voor Nicky Hayen wordt het een debuut bij KRC Genk tegen Club Brugge, voor Ivan Leko een kans om 9 op 9 te pakken bij zijn nieuwe ploeg. Daarna is het winterstop ... en kan er dus ook de markt opgegaan worden. Of is dat niet nodig?

KRC Genk - Club Brugge, het is een wedstrijd waar sinds enkele dagen toch nog net iets meer druk op staat. Voor Nicky Hayen wordt het namelijk zijn eerste wedstrijd in loondienst bij Genk, een dikke twee weken na zijn ontslag bij ... blauw-zwart.

Nicky Hayen weet wat er moet gebeuren bij KRC Genk

De selectie van Club Brugge is inmiddels bekend en ook bij KRC Genk komen er steeds meer spelers in aanmerking om te gaan spelen. En dus is de vraag stilaan of Nicky Hayen er tijdens de wintermercato veel nieuwelingen zal bij willen en/of krijgen.

Volgens Nicky Hayen is het bij de gesprekken met het bestuur aan bod gekomen of er al dan niet moet versterkt worden. Of dat ook effectief gaat gebeuren? Daarover is het op dit moment nog een klein beetje koffiedik kijken.

Eerst de kern van KRC Genk goed analyseren

"Het is de bedoeling om eerst goed te analyseren wat we zelf in huis hebben. Er is dit seizoen al een twaalftal blessures geweest, de kern was nooit volledig. Nu bijna iedereen terug is, zorgt dat ook al voor extra mogelijkheden."

"We moeten zien wat mogelijk is. In januari is het altijd een moeilijke markt. Voor hetzelfde geld komt er niemand bij", aldus Nicky Hayen op zijn persconferentie bij zijn aanstelling als nieuwe coach van KRC Genk. De komende weken zal meer duidelijkheid scheppen.