Drama bij amateurclub: B-ploeg uit competitie gezet door algemene regel

KAV Dendermonde B wordt definitief uit de competitie gezet na een zevende forfaitnederlaag. Het team had al langer moeite om voldoende spelers op te stellen, en na het laatste forfait tegen Eendracht Buggenhout was het doek definitief gevallen.

Volgens afgevaardigde Jan Tas was dit onvermijdelijk. “Na vijf niet opeenvolgende forfaits volgt automatisch een schrapping van alle wedstrijden”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

“Dat wij er uiteindelijk zeven tellen, komt omdat we twee forfaitnederlagen kregen omdat we spelers uit onze A-ploeg hadden opgesteld. Zondag kwamen er slechts negen spelers opdagen.”

Met het verdwijnen van de B-ploeg gaat alle aandacht nu naar de A-ploeg, die veilig in derde provinciale staat. Een aantal gemotiveerde spelers uit het B-team zal aansluiten bij de A-kern om daar de resterende wedstrijden af te werken.

Voor volgend seizoen is het nog onduidelijk of er opnieuw een B-ploeg zal komen. De club bekijkt of het beter is om enkel met een beloftenploeg verder te gaan. Eerst moet er een grondige evaluatie gebeuren volgens Tas.