Nederlandse international wordt vergeleken met Kevin De Bruyne: dit is zijn duidelijke reactie

Nederlandse international wordt vergeleken met Kevin De Bruyne: dit is zijn duidelijke reactie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijjani Reijnders kwam afgelopen zomer naar Manchester City en na het vertrek van Kevin De Bruyne doken al snel de vergelijkingen op. Hoewel de Nederlander die als een compliment beschouwt, distantieert hij zich er resoluut van.

In juni vorig jaar tekende Tijjani Reijnders (27) bij Manchester City, dat hem voor meer dan 50 miljoen euro overnam van AC Milan. De Nederlander moest onder meer het vertrek van Kevin De Bruyne, die einde contract was, opvangen.

De vergelijkingen volgden meteen na zijn komst, maar Reijnders wil zich daar duidelijk van distantiëren. "Na mijn debuut tegen Wolves vergeleken analisten mij met Kevin De Bruyne. Dat is uiteraard een enorm compliment, maar ik heb een andere rol", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

"Mijn kwaliteiten zijn ook anders. City heeft me dat vanaf het begin gezegd en ik heb het mezelf ook al vaak gezegd: ik ben niet de nieuwe De Bruyne", gaat de Nederlander verder.

Reijnders verduidelijkt zijn rol

Reijnders gaat wat dieper in op de rol die hij op zich neemt. "Ik ben een all-round middenvelder, maar ik zie mezelf vooral als een nummer acht. Een box-to-box-speler die zowel verdedigt als aanvalt. Ik hou ervan om betrokken te zijn in de opbouw en in de laatste fase van een aanval."


"Mijn grootste kwaliteit is dat ik vaak in een scorende positie kom. Meestal krijg ik wel minstens twee goede kansen per wedstrijd. Ik scoor nog niet zoveel als bij Milan, maar ik kom wel in de juiste posities en dat is waar het mee start. De goals zullen wel volgen", besluit hij. Dit seizoen staat Reijnders bij Manchester City op 3 doelpunten en 6 assists in 27 wedstrijden over alle competities heen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Napoli
Tijani Reijnders
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Origi

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/12: Origi

11:20
'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi'

'Verrassende club meldt zich voor transfervrije Divock Origi'

11:20
Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

Frank Boeckx heeft twijfels over PO1-kandidaat: "Niet altijd aangenaam om te zien"

11:00
"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen": Joos en Odoi discussiëren over opvallend idee

"Nu ben je gewoon de sport aan het veranderen": Joos en Odoi discussiëren over opvallend idee

10:30
LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

LIVE: Besnik Hasi gaat teruggrijpen naar het succesrecept tegen Charleroi

10:25
'Arsenal vist achter het net: toekomst van Club-middenvelder lijkt al bepaald'

'Arsenal vist achter het net: toekomst van Club-middenvelder lijkt al bepaald'

10:00
"Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan"

"Het is niet de val die ons definieert, het is de kracht om weer recht te staan"

09:45
Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

09:30
Opsteker voor Standard met oog op STVV

Opsteker voor Standard met oog op STVV

09:00
Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

08:40
STVV-speler moest groot nieuws stilhouden: "Alleen coach Wouter Vrancken wist het snel"

STVV-speler moest groot nieuws stilhouden: "Alleen coach Wouter Vrancken wist het snel"

08:20
LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?

LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?

06:15
Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

18:00
Eindelijk bingo voor Cercle: opvallende keuze maakt het verschil

Eindelijk bingo voor Cercle: opvallende keuze maakt het verschil

07:40
Nieuwe kans voor Anderlecht of Gent? 'Twee Rode Duivels zoeken winterse oplossing en speelminuten'

Nieuwe kans voor Anderlecht of Gent? 'Twee Rode Duivels zoeken winterse oplossing en speelminuten'

06:30
1
Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

07:23
Van Jupiler Pro League naar ... WK? Seizoensrevelatie legt uit

Van Jupiler Pro League naar ... WK? Seizoensrevelatie legt uit

07:10
Frank Boeckx is er zeker van: "Het frustreert Club Brugge en Anderlecht mateloos"

Frank Boeckx is er zeker van: "Het frustreert Club Brugge en Anderlecht mateloos"

07:00
Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

06:00
1
Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

23:00
1
Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

22:31
9
Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

22:03
Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"

Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"

21:30
2
Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

21:00
🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

20:30
2
'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

20:00
Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

19:30
De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

19:00
3
Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

16:00
1
Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

18:40
4
'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

18:20
'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

17:30
1
Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

17:00
1
KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

16:30
2
'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

15:00
4
Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 18
Manchester United Manchester United 21:00 Newcastle United Newcastle United
Nottingham Forest Nottingham Forest 27/12 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 27/12 Brighton Brighton
Brentford Brentford 27/12 Bournemouth Bournemouth
Burnley Burnley 27/12 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 27/12 Fulham Fulham
Liverpool FC Liverpool FC 27/12 Wolverhampton Wolverhampton
Chelsea Chelsea 27/12 Aston Villa Aston Villa
Sunderland Sunderland 28/12 Leeds United Leeds United
Crystal Palace Crystal Palace 28/12 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

-URKO -URKO over Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk Impala Impala over Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag Jasperd Jasperd over KRC Genk - Club Brugge: - André Coenen André Coenen over Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp M.Suarez M.Suarez over Eén van de grootste talenten van het Belgisch voetbal in de problemen: niemand wil hem zelfs maar huren Kempenaar Kempenaar over Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB Bork Bork over Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen" Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record Obiku Obiku over Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien" Essevee for ever Essevee for ever over Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved