Nederlandse international wordt vergeleken met Kevin De Bruyne: dit is zijn duidelijke reactie

Tijjani Reijnders kwam afgelopen zomer naar Manchester City en na het vertrek van Kevin De Bruyne doken al snel de vergelijkingen op. Hoewel de Nederlander die als een compliment beschouwt, distantieert hij zich er resoluut van.

In juni vorig jaar tekende Tijjani Reijnders (27) bij Manchester City, dat hem voor meer dan 50 miljoen euro overnam van AC Milan. De Nederlander moest onder meer het vertrek van Kevin De Bruyne, die einde contract was, opvangen.

De vergelijkingen volgden meteen na zijn komst, maar Reijnders wil zich daar duidelijk van distantiëren. "Na mijn debuut tegen Wolves vergeleken analisten mij met Kevin De Bruyne. Dat is uiteraard een enorm compliment, maar ik heb een andere rol", zegt hij volgens Het Nieuwsblad.

"Mijn kwaliteiten zijn ook anders. City heeft me dat vanaf het begin gezegd en ik heb het mezelf ook al vaak gezegd: ik ben niet de nieuwe De Bruyne", gaat de Nederlander verder.

Reijnders verduidelijkt zijn rol

Reijnders gaat wat dieper in op de rol die hij op zich neemt. "Ik ben een all-round middenvelder, maar ik zie mezelf vooral als een nummer acht. Een box-to-box-speler die zowel verdedigt als aanvalt. Ik hou ervan om betrokken te zijn in de opbouw en in de laatste fase van een aanval."



"Mijn grootste kwaliteit is dat ik vaak in een scorende positie kom. Meestal krijg ik wel minstens twee goede kansen per wedstrijd. Ik scoor nog niet zoveel als bij Milan, maar ik kom wel in de juiste posities en dat is waar het mee start. De goals zullen wel volgen", besluit hij. Dit seizoen staat Reijnders bij Manchester City op 3 doelpunten en 6 assists in 27 wedstrijden over alle competities heen.