Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

Moussa N'Diaye maakt een moeilijke periode door. Dat is slecht nieuws voor RSC Anderlecht, dat op termijn rekende op de Senegalees om een mooie meerwaarde te realiseren.

De weken volgen elkaar op en blijven even moeilijk voor Moussa N’Diaye. In Westerlo kreeg de Senegalese verdediger nog een kans om naast Lucas Hey te spelen: de Deen werkte zijn zwakste wedstrijd af in het shirt van Anderlecht en fungeerde zo als bliksemafleider voor N’Diaye… die zelf ook een slechte prestatie afleverde.

De zege tegen STVV kon het opnieuw twijfelende optreden van Moussa N’Diaye niet verhullen, en op de Bosuil was het duidelijk zichtbaar: de linksback zit in een bijzonder lastige periode. Toegegeven, hij had pech bij zijn "fout" op Gyrano Kerk. Maar het was geen actie van een speler die vol vertrouwen zit.

De Moussa N’Diaye van vorig seizoen is ver weg

Wanneer Ludwig Augustinsson beschikbaar en titularis is, oogt hij niet alleen defensief betrouwbaarder dan N’Diaye, hij brengt zelfs meer dreiging in het aanvallende derde. Zelfs Ali Maamar, zowat derde keuze bij Besnik Hasi, speelt met aanzienlijk meer vertrouwen.

"Moussa, we kennen allemaal zijn kwaliteiten. Hij heeft al laten zien dat hij in staat is om een van de beste spelers op het veld te zijn", zegt Killian Sardella bij ons. "Hij moet gewoon het vertrouwen terugvinden dat hij een beetje is kwijtgeraakt, maar ik ben ervan overtuigd dat we in de tweede seizoenshelft de echte Moussa opnieuw zullen zien."

Heel RSCA hoopt dat ook, want de meerwaarde op jonge spelers zoals N’Diaye is uiteraard een van de belangrijkste pijlers van het beleid. De in La Masia opgeleide Senegalees is bovendien een van de spelers met het grootste marktpotentieel in de kern. Nog niet zo lang geleden hoopte men in Neerpede hem voor 10 miljoen euro te kunnen verkopen. Daarvoor zal hij wel een bijzonder sterke tweede seizoenshelft moeten neerzetten.

Anderlecht

