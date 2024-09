Ruud Vormer is het niet eens met stelling over Club Brugge: "Onzin, wij hadden een betere groep"

Club Brugge heeft ondanks de uitslag geen mal figuur geslagen in hun eerste Champions Leauge-wedstrijd tegen Borussia Dortmund. De perceptie is dat Club deze groep kan overleven, maar daar heeft ex-speler Ruud Vormer zijn bedenkingen bij.

Vormer heeft zelf 24 matchen in de Champions League gespeeld met Club. “Het waren toch altijd de wedstrijden waar we naar uitkeken. Daarvoor speelden we kampioen, om het volgende seizoen Champions League te kunnen spelen", geeft hij aan in Krant van West-Vlaanderen.

"Ik vond het elke keer weer een eer om bij die hymne daar te staan met mijn aanvoerdersband. De 0-0 op Real Madrid was heel mooi natuurlijk, dat vergeet ik ook nooit meer. Maar mijn allermooiste herinnering blijft de 0-4 op Monaco waarin ik scoorde."

Het was toen Vormer geen onbetwiste titularis meer was. "Het heeft vooral te maken met de moeilijke periode waarin ik verkeerde, ik zat toen eigenlijk op de bank. Maar Siebe Schrijvers was geblesseerd en ik kreeg mijn kans op de 10. Was een mooi antwoord."

De perceptie leeft dat Club Brugge kansen maakt in deze groep, maar daar heeft Vormer toch twijfels bij. Er zitten immers heel wat kleppers in. “Het is toch een moeilijke poule, hoor.”

Er wordt ook gezegd dat Club nu de beste kern ooit heeft. “Vind ik onzin. Wij hadden meer kwaliteit dan ze nu hebben. Ons elftalletje van mijn eerste jaren met Izquierdo, Gedoz, Duarte, Meunier, Rafa, Bockie die in zijn gouden tijd iedereen afmaakte…"