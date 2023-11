En plots is iedereen stil in de Ghelamco Arena: Gent-doelman loopt horrorblessure op en kermt het uit

Paul Nardi kreeg in minuut 64 een ogenschijnlijk ongevaarlijke terugspeelbal te verwerken. Bij het wegtrappen van de bal bleef zijn linkervoet helemaal in de grond haken. Die voet kraakte meteen, een vies zicht en geluid.

Het gevolg? Een heel zware blessure aan de voet en enkel. Meteen was duidelijk dat het er verschrikkelijk slecht uit zag. De Franse doelman schreeuwde het uit van de pijn, zelfs op het vijfde verdiep konden we het nog horen.

Paul Nardi heeft dit seizoen al de nodige pech gehad. Een paar weken geleden kreeg hij tegen Cercle Brugge nog te kampen met een hersenschudding, nu lijkt het bilan nog veel zwaarder te gaan worden. De speler werd meteen met een ambulance naar het ziekenhuis gevoerd.

Horrendous injury for Paul Nardi he ll be out long time. #Sorare #JupilerProLeague

As someone who has had to deal with a leg fracture my heart goes out to @paulnardi 🙏