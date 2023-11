Klasseverschil: vreselijke blessure Paul Nardi is koude schaduw over poepsimpele zege én Gentse overwintering

KAA Gent wist wat het moest doen tegen Zorya Luhansk, met oog op een Europese lente. Niet verliezen was goed voor plek twee, bij een overwinning konden de Buffalo's met een bonus naar Servië voor het duel met Maccabi Tel Aviv.

De ploeg uit Israël had eerder op de dag al met 1-2 gewonnen bij het IJslandse Breidablik en telde dus 12 op 15, tegenover 10 op 12 voor de Buffalo's. Enkel bij een overwinning tegen Zorya Luhansk greep KAA Gent dus opnieuw de macht in de groep en konden ze met een ideaal gevoel naar de laatste match toeleven.

Gift Orban in de basis

Hein Vanhaezebrouck koos nog een keertje voor Gift Orban in de spits en gaf verder ook kansen aan onder meer Paul Nardi, Noah Fadiga en Pieter Gerkens. Op de bank voor het eerst in een hele lange tijd: Laurent Depoitre, een opsteker.

© photonews

© photonews

In de eerste helft werd al snel duidelijk dat er een groot klasseverschil is tussen Gent en Zorya, dat op tien minuten voor en tien minuten na de rest nauwelijks druk kon zetten op de Buffalo's - eigenlijk enkel in de momenten dat die dat toelieten kon het.

Verder waren de Buffalo's baas boven baas. De pressie was er, ook Gift Orban deed overigens zijn deel van het werk. Malick Fofana opende de score na een knappe rush en dito schot, meteen goed voor de 1-0 ruststand in de Ghelamco Arena.

Zware blessure Nardi

Na de pauze belandde een harde voorzet van Noah Fadiga via Arsenii Batahov in eigen doel, nauwelijks enkele minuten later kon Gift Orban de match helemaal monddood maken met de 3-0. Een mooie opsteker voor zijn vertrouwen.

© photonews

© photonews

Omri Gandelman maakte nog de 4-0, na een foutje van Roef konden de bezoekers uit Oekraïne nog een eerredder maken. Maar op dat moment zat iedereen toch vooral met Paul Nardi in zijn hoofd. De Franse doelman viel uit met een horrorblessure.

Door de ruime overwinning hebben de Buffalo's aan een puntje in Servië tegen Maccabi Tel Aviv wel genoeg om groepswinnaar te worden én zo ook een ronde te mogen overslaan in de Conference League.