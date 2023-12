Ploegmaats Nardi in shock: "Eerst die hoofdblessure en nu dit"

Bij KAA Gent was natuurlijk iedereen onder de indruk van het gebeurde met doelman Paul Nardi. De spelers waren tijdens de rust al zwaar aangeslagen en ook na de match overheerste de ongerustheid over hun ploegmaat.

De open beenbreuk van Nardi was verschrikkelijk om zien. "Schrikken natuurlijk", zuchtte Malick Fofana. "We waren in shock, maar wisten niet wat er precies gebeurd was. Hij komt juist terug na een blessure aan zijn hoofd. En nu dit… Momenteel is het afwachten geblazen.”

Fofana zelf kon de score openen tegen Zorja. Daar was hij blij mee, maar het werd natuurlijk volledig overschaduwd. “Ik ben wel blij met mijn doelpunt. Er lag veel ruimte waarvan ik van profiteerde: versnellen en een streep met links”, beschreef hij zijn mooie goal.

Een belangrijke goal ook. “Inderdaad, we wilden zeker winnen om een ronde verder te gaan. Dankzij die eerste goal konden we pushen en de tweede, derde en vierde goal maken.”