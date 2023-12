KAA Gent speelt zondag topper tegen Genk, maar daar dacht niemand aan: "Interesseert me niet"

KAA Gent heeft zijn eerste wedstrijd van een drukke maand goed weten af te ronden tegen Zorya Luhansk. De zware blessure van Paul Nardi wierp echter een grote schaduw op die overwinning.

Malick Fofana opende de score op zijn manier, na een lange dribbel en met een prima schot: "Het was een mooi doelpunt en het is goed dat we nu zeker zijn van Europees voetbal na Nieuwjaar. Maar alle spelers waren wel wat in shock door wat er met Paul Nardi gebeurde."

Nardi talk of the town

Ook Hugo Cuypers dacht vooral aan zijn ploegmaat: "Opdracht volbracht, maar we zijn meer bezig met Paul dan met de wedstrijd. Ik had het moeilijk om nog te focussen op de wedstrijd na wat er gebeurde. Ik hoop dat hij er zo snel mogelijk bovenop komt. En wij moeten de groepswinst tegen Maccabi veiligstellen."

Zondag wacht er met Genk alweer een nieuwe topwedstrijd op de Buffalo's, maar Hein Vanhaezebrouck wilde daar donderdagavond nog niet mee bezig zijn: "Dat interesseert me nu niet, daar zijn we nog niet mee bezig. We hebben twee dagen en het zal wel lukken om ons voor te bereiden, nu telt vooral Paul Nardi."