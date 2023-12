KAA Gent komt met update na open beenbreuk Paul Nardi en drukt dank uit: "Cruciaal"

KAA Gent heeft een makkelijke zege weten te boeken tegen Zorya Luhansk donderdagavond. Maar na de wedstrijd was dat niet het belangrijkste, verre van zelfs. De blessure van Paul Nardi overschaduwde namelijk alles.

Alle spelers, de dokters, zelfs Hein Vanhaezebrouck: iedereen bij KAA Gent was ook na de wedstrijd nog een beetje in shock. De open botbreauk van Paul Nardi was door merg en been gegaan en iedereen hield de adem in.

De Buffalo's zijn op hun webstek ondertussen met een update gekomen. De doelman is ondertussen geopereerd en die operatie zou geslaagd genoemd mogen worden. Nardi zelf zou zeer veerkrachtig en vastberaden zijn om terug te komen op het hoogste niveau.

Nadrukkelijke dank

Gent wil graag Het Vlaamse Kruis en het UZ Gent nadrukkelijk danken. Hun snelle optreden zou cruciaal zijn in het welzijn van Paul Nardi. Het volledige bericht op de webstek van de Buffalo's hieronder. Rond 15 uur geeft Hein Vanhaezebrouck zijn voorbeschouwing op de match tegen Genk en zal hij vermoedelijk ook nog een en ander vertellen over de zaak.

Paul Nardi is in het Universitair Ziekenhuis van Gent succesvol geopereerd. Onze doelman liep gisteren in de wedstrijd tegen Zorya Luhansk een zwaar enkeltrauma op. Dankzij deze operatie is het enkelgewricht nu gestabiliseerd.

Onze club is hoopvol en positief gestemd over de verdere evolutie. Ook Paul zelf toont een opmerkelijke veerkracht en fighting spirit. Hij is vastberaden om zijn revalidatieproces tot een goed einde te brengen.

We willen hierbij onze uitdrukkelijke dank uitspreken aan Het Vlaamse Kruis en het UZ Gent voor de uitstekende zorgen. Hun snelle handelen en ondersteuning gisteravond waren cruciaal in het welzijn van Paul. Hij krijgt nu de best mogelijke zorg van medische professionals.

Tot slot wil Paul de fans en de voetbalgemeenschap bedanken voor de vele steunbetuigingen. Die zijn momenteel van onmisbare waarde voor hem.