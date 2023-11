Schrik zit er goed in bij KAA Gent na horrorblessure Nardi: "Dokters zijn tot fenomenale dingen in staat"

Maar één echt gespreksonderwerp na de 4-1 van KAA Gent tegen Zorya Luhansk: de horrorblessure voor Paul Nardi. Die werd met een open botbreuk in een ambulance meteen naar het ziekenhuis gevoerd.

"Paul Nardi is een superprof die leeft voor zijn sport en keihard werkt aan zijn lichaam. Er zijn zoveel spelers die het puur op talent doen en die hebben dan het geluk dat ze zoiets nooit tegenkomen, maar uitgerekend met Paul valt dan zoiets voor", was Hein Vanhaezebrouck zelf ook onder de indruk.

"Het is onwezenlijk. Zoiets wens je niemand toe, de gedachten binnen de club zijn allemaal bij Paul", was de oefenmeester van de Buffalo's duidelijk. Daarin ook bijgetreden door alle spelers, de ene nog meer in shock dan de andere van het onfortuinlijke ongeval.

Einde seizoen?

De Franse doelman werd meteen met een ambulance afgevoerd en overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis een kilometer verderop. "De dokters in het UZ zijn tot fenomenale dingen in staat en ik ben ervan overtuigd dat ze dat nu ook gaan doen. Het is nu hun challenge om ervoor te zorgen dat Paul zo snel mogelijk zijn profcarrière kan verder zetten."

Toch was Vanhaezebrouck niet optimistisch: "Het zal wel even duren, vrees ik. Dit is supererg voor hem, ik vrees dat we hem dit seizoen niet meer gaan zien spelen. Morgen gaan we verder kijken, zien wat ze hebben kunnen doen voor hem."