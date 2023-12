📷 Gift Orban legt criticasters op zijn speciale manier het zwijgen op én is de beste van Europa

KAA Gent won met duidelijke cijfers van Zorya Luhansk. De 3-0 werd tegen de touwen getrapt door ene Emmanuel Gift Orban. En die had meteen wel iets te zeggen aan de criticasters, waardoor hij voor geinige beelden zorgde.

Vorig weekend had Hein Vanhaezebrouck zich nog kritisch uitgelaten over Gift Orban, donderdag kreeg hij in de Conference League alsnog een basisplaats tegen Zorya Luhansk. Iets voor het uur bedankte de Nigeriaan voor het vertrouwen met de knap ingeschoten 3-0.

Waarop Gift Orban meteen ging vieren op zijn manier. "Sssst, bla bla bla, calme calme" zag je hem woordelijk en met gebaren richting camera achter doel duidelijk maken. Een duidelijk antwoord op alles wat er over hem gezegd en geschreven werd de voorbije weken.

© photonews

Dat hij moeilijk handelbaar is, een mogelijk gevaar op termijn voor de groepsgeest? Alles kan voorlopig weer even in de lappenmand. Bovendien is de Nigeriaan door zijn doelpunt tegen Zorya Luhansk nu ook alleen topschutter in de Conference League.

"Hoeveel goals heeft Gift Orban al gemaakt dit seizoen", vroeg Vanhaezebrouck zich zondag af. Twaalf is het antwoord: drie in de competitie, vier in de voorrondes van de Conference League en nu al vijf in de groepsfase. Daarmee is hij alleen topschutter in de competitie ook meteen.