Het blijft onrustig bij Charleroi en het bestuur heeft er genoeg van: "Het is de huidige trend, supporters proberen de macht te grijpen"

Charleroi weet weer wat winnen is na de zege tegen Westerlo. Maar de tekenen van wantrouwen ten opzichte van het bestuur waren opnieuw merkbaar.

Charleroi kan opgelucht ademhalen na zijn eerste overwinning sinds 15 september. Een opluchting op alle niveaus van de club: voor de spelers en de staf, maar ook voor de directie, die fel bekritiseerd wordt door de fans met spandoeken, vijandige liederen en acties van de Storm Ultras, boos over wat zij beschouwen als een maffia.

Het is zonder twijfel symbolisch dat administratief directeur Pierre-Yves Hendrickx als eerste het woord nam bij DAZN na afloop: "Het is verdiend, we hebben staf en spelers die elke dag werken. We zaten in een zeer moeilijke periode. We hadden een zeer goede maand in september en een zeer slechte maand oktober, we moesten absoluut punten pakken om weg te geraken van de gevarenzone. Omdat het team echt een gebrek aan vertrouwen had."

Het bestuur verdedigt zich

Natuurlijk kan het bestuur ook niet naast al het protest zien. "Het is niet gemakkelijk, maar dit is de huidige trend: supporters proberen de macht over te nemen. We moeten heel kalm blijven en nadenken over hoe we de club kunnen verbeteren. Een jaar geleden hebben we een nieuwe investeerder aangetrokken. En we hebben gezegd: dit is niet het einde. Als Charleroi nog wil groeien, moet het blijven zoeken naar geld."

De directie is het zat om systematisch het doelwit te zijn: "We hebben in juli 12 transfers gedaan, bijna zonder budget. Als we willen blijven groeien, hebben we budget nodig om transfers te kunnen doen. We werken daar hard aan. Ik hoor soms dat we geen scoutingcel hebben, maar dat is volledig onjuist, er zijn drie mensen die daar fulltime aan werken, ze verdienen niet wat er gezegd wordt. We hebben op het veld geantwoord. De supporters, ik vond ze in de tweede helft leuker dan in de eerste."

© photonews

Pierre-Yves Hendrickx vergat niet om Mehdi Bayat te ondersteunen, die ervoor koos om niet te spreken: "We moeten allemaal veel aan hem denken. Hij werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hij is een liefhebber van Charleroi, hij zit al 22 jaar bij de club, hij verdient het niet om behandeld te worden zoals nu."

"We moeten met beide voeten op de grond blijven. We hebben aan het begin van het seizoen een overeenkomst gesloten met de supporters: als we in de top 8 staan, betalen ze de abonnementen voor de play-offs, als we lager staan betalen ze niet. Onze ambities waren duidelijk: dichter bij de achtste plaats komen. Laat ons groeien, laat ons werken", concludeert hij, duidelijk geraakt door de gang van zaken.