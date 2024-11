"Dan springen de vonken er af": Kat Kerkhofs houdt zich niet in over Dries Mertens

Dries Mertens werkte zich op tot een absolute wereldvedette. Voor vrouwlief Kat Kerkhofs niet altijd simpel om mee om te gaan.

Dries Mertens bouwde een heel mooie carrière uit in Napoli. Hij was vaste waarde bij de Rode Duivels. Ondertussen is het gezin gelukkig in Turkije, waar de ex-international mogelijk na dit seizoen een punt achter zijn carrière zet.

Voor Kat Kerkhofs is het alvast niet vervelend om de vrouw van te zijn. “Nee, want ik zie hem doodgraag en ben heel trots op hem”, vertelt ze aan Story.

“Ik vind het enkel jammer als ik tot enkel dat gereduceerd word. Al wil ik zeker niet te veel klagen. Het is dankzij hem dat we een supermooi leven in het buitenland kunnen leiden, dat ik zoveel tijd heb voor ons kind. Dat koester ik. Dat ik dan een paar dingen moet opgeven, is maar zo.”

Kerkhofs heeft de ambitie om een carrière bij de televisie uit te bouwen. Dat zal wel moeten wachten tot Mertens gestopt is met voetballen, al duikt ze ook nu al geregeld in een programma op. Zo nam ze deel aan Over De Oceaan, ook al moest ze Mertens missen.

“Ik ben het wel gewoon om Dries een beetje te missen. Tijdens het WK in Brazilië hebben we elkaar vijf weken niet gezien, maar dan hoor je elkaar nog af en toe. Dat was nu niet mogelijk. Wij videobellen minstens vijf keer per dag met elkaar.”

“Onze vrienden noemen Dries en mij een Siamese tweeling, we doen alles samen”, besluit Kerkhofs. “Dries is niet alleen mijn man, maar ook mijn beste vriend. En soms is het goed om elkaar te missen. Dan springen de vonken er nadien weer af.”