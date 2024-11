Coach Rik De Mil laat zich uit over werk van Bayat bij Charleroi: "Dat is ongelooflijk voor mij"

Charleroi heeft tegen KVC Westerlo een zeer deugddoende overwinning geboekt. De Carolo's wonnen met 1-0 na een doelpunt van Daan Heymans.

Het liep de afgelopen weken vierkant bij Charleroi. De club verloor vijf keer op rij, waaronder de bekeruitschakeling tegen Patro Eisden Maasmechelen.

Tegen Westerlo konden de Carolo's de situatie keren. Een heerlijk doelpunt van Daan Heymans was voldoende om de drie punten op Mambourg te houden.

Na afloop was coach Rik De Mil bijzonder gelukkig. "Vooral voor mijn spelers ben ik blij. Het was heel moeilijk voor hen. We verloren meerdere weken na elkaar, niet altijd verdiend. Op een bepaald moment komen er dan twijfels", vertelde hij volgens Sporza.

Hij had het ook nog even over Mehdi Bayat. De supporters richten zich week na week op hem. "Ik ga niet te veel zeggen, maar ik vind dat Mehdi Bayat veel negativiteit over zich krijgt."

"Het is iemand die er al 20 jaar is en deze club is gezond. We geven het geld en de middelen uit die we hebben en daarmee bouwen we deze club. Hij doet het geweldig. De manier waarop hij de spelers en de staf behandeld heeft tijdens de weken waarin we verloren, voor mij is dat ongelooflijk. Hij doet hier heel veel werk en dat wilde ik even zeggen, want ik ben trots dat ik hier mag werken", besluit hij.