Sensatie in de Challenger Pro League: Jelle Vossen kruipt in heldenrol bij Zulte Waregem dat grote winnaar is van het weekend

Volg Voetbalkrant nu via Instagram! Zulte Waregem heeft zondagnamiddag met het kleinste verschil gewonnen van RAAL La Louvière. Met twee doelpunten was Jelle Vossen de grote man bij de thuisploeg. Zulte Waregem 2-1 La Louvière Herbeleef Er stond zondag wel wat op het spel voor Zulte Waregem in de Challenger Pro League. Na puntenverlies van RWDM kon de club dé winnaar van het weekend worden, maar dan moest er wel gewonnen worden van RAAL. RWDM verloor eerder dit weekend van Club Luik, dat was meteen goed nieuws voor Zulte Waregem. Er stond een leidersplaats op het spel tegen La Louvière. De wedstrijd kwam niet meteen snel op gang. Kort na het halfuur kreeg de thuisploeg dan toch een grotere kans, maar Vossen kon zijn schot niet laag houden. Met een 0-0 tussenstand gingen beide ploegen rusten. Na vijf minuten spelen in de tweede helft maakte Jelle Vossen er 1-0 van. Hij werd diep gestuurd door Tanghe en werkte heerlijk af. Op het uur scoorde Vossen nog eens, maar zijn goal werd al snel afgekeurd voor offside. En dan leek Essevee het deksel op het neus te krijgen: Maes schilderde een vrije trap heerlijk in doel. De bordjes hingen weer gelijk, twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Maar uiteindelijk kon Vossen zijn club toch de drie punten schenken door in blessuretijd nog de 2-1 binnen te koppen. Door deze overwinning komt Zulte Waregem mee op kop van het klassement in 1B. RWDM, Essevee en RAAL tellen op dit moment 23 punten...



