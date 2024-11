📷 Onthuld: dit was het opvallende verschil tussen Rodri en de misnoegde Vinicius in de Gouden Bal verkiezing

Rodri won dit jaar de felbegeerde Ballon d'Or. Dit leidde tot ongenoegen bij de andere topfavoriet Vinicius die samen met zijn club Real Madrid het gala in Parijs boycotte. Maar hoe ging de stemming nu weer juist in zijn werk?

De jury voor de Ballon d'Or bestond dit jaar uit 99 journalisten, afkomstig uit de top-100 van de FIFA-landen. Het is opvallend dat Syrië besloot niet deel te nemen aan de stemming, waardoor er één land was dat geen stem uitbracht.

Met 41 punten verschil was het dit jaar spannender dan ooit. Het verschil tussen de winnaar Rodri en Vinicius Junior is niet groot, maar door de vernieuwde puntenverdeling is het des te opvallender.

Waar vroeger het verschil tussen de topkandidaten vaak groter was, maakt de herziening van het puntensysteem de uitslag een stuk onvoorspelbaarder. Zeker als je ziet dat de eerste op je stembiljet 15 punten krijgt.

Het is opvallend dat sterren als Kylian Mbappé en Erling Haaland dit jaar geen top 3-plek wisten te bemachtigen, ondanks hun uitstekende prestaties voor respectievelijk Paris Saint-Germain en Manchester City. Beide spelers werden volgens De Telegraaf weliswaar door enkele juryleden op de eerste plaats gezet, maar konden niet rekenen op voldoende stemmen om het verschil te maken.

Het is ook opmerkelijk dat vijf juryleden Rodri niet eens in hun top 10 hadden opgenomen. Bij Vinicius Junior was dat drie keer het geval.