Belgische topclub prijkt in belangrijke top 10: 129 miljoen (!) euro

In de Belgische competitie worden vaak grote talenten gelanceerd, waardoor de eersteklassers geregeld heel wat geld opstrijken. Eén Belgische topclub steekt er met zijn transferbeleid nu bovenuit.

En dat is KRC Genk. De club staat wereldwijd op plaats acht van alle ploegen als het gaat over meest positieve netto transferuitgaven in de laatste 6 transferperiodes. Dat wil zeggen dat Genk veel meer verdient dan uitgeeft op de transfermarkt.

CIES maakte deze gegevens bekend. SL Benfica staat op plaats nummer één met een transferbalans van +297 miljoen euro. De Portugese club staat bekend om het talent dat het de wereld instuurt. Manchester City staat op plaats 2 met +216 miljoen euro.

Ajax is brons met een balans van +209 miljoen euro. Een eerste verrassing misschien is het Braziliaanse Palmeiras dat na Ajax komt met +175 miljoen euro.

KRC Genk is de enige Belgische club in de top tien. De Limburgers zijn trots achtste met +129 miljoen euro. De club koopt vrijwel nooit een echt dure speler, terwijl talent vaak tegen een hoge prijs de deur uitgaat.

Zo werd Mike Penders onlangs voor 20 miljoen euro verkocht aan Chelsea en Bilal El Khannouss voor iets meer aan Leicester City. Dat allemaal terwijl het op sportief vlak ook nog eens goed blijft draaien...