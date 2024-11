Verrast bondscoach Tedesco met een nieuwe nummer 1 bij de Rode Duivels? Koen Casteels heeft geduchte concurrentie

Zal Koen Casteels de nummer 1 blijven voor de Rode Duivels? Tijdens de vorige interlandpauze bracht de doelman van Al-Qadsiah voor het eerst twijfel en zijn concurrent is in topvorm.

Door afgelopen zomer te kiezen voor Saoedi-Arabië, nam Koen Casteels een verrassend risico: het risico om op termijn zijn nummer 1 positie bij de Rode Duivels te verliezen... terwijl hij die net had veroverd.

Na de zaak Courtois zag Casteels deze rol als titularis letterlijk uit de lucht vallen, terwijl hij al jaren hard werkte in de Bundesliga. En op het EK 2024 heeft hij bewezen dat hij deze kans verdiende, na schitterende seizoenen met Wolfsburg.

Dezelfde zomer besloot Koen Casteels Europa te verlaten en te tekenen bij Al-Qadsiah, gepromoveerd naar de Saoedische eerste klasse. Een keuze voor het geld in plaats van topniveau, die aanvankelijk zijn prestaties in de nationale ploeg niet leek te beïnvloeden.

Toeval of niet: in de laatste twee wedstrijden van de Rode Duivels, in Italië en tegen Frankrijk, was Casteels veel minder zeker dan normaal. Minstens één tegendoelpunt per wedstrijd kan deels aan hem worden toegeschreven, en in combinatie met zijn bekritiseerde transfer is dit zijn reputatie niet ten goede gekomen.

Ondertussen blijkt Matz Sels een van de beste doelmannen in de Premier League te zijn met Nottingham Forest. Een team dat gedoemd leek om tegen degradatie te spelen, en dat nu in grote mate dankzij de Belgische keeper op het podium van het kampioenschap staat.

"Ik denk dat ik al op meerdere goede seizoenen kon terugkijken, maar dat was minder zichtbaar", relativeert Sels in een interview met Sporza. De voormalige speler van Anderlecht en KAA Gent was inderdaad al zeer opvallend bij Strasbourg en bij zijn aankomst in Engeland.

"Zal mijn status in het nationale team veranderen? Die beslissing ligt bij de bondscoach, ik kan alleen maar elke week mijn best doen bij mijn club. En ik denk dat ik dat ook heb gedaan toen ik mijn kans kreeg bij de Rode Duivels", besluit Matz Sels, achtvoudig international. Een antwoord krijgen we volgende week.