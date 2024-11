Vlak voor clash tegen Anderlecht: Cercle Brugge verbaast plots iedereen met wel heel bijzonder transfernieuws

Cercle Brugge neemt het zondagmiddag op tegen Anderlecht. Opvallende afwezige bij de thuisploeg: Kévin Denkey. Hij mag onderhandelen over een transfer.

Vlak voor de clash tussen Cercle Brugge en Anderlecht komt de Vereniging plots met heel verrassend nieuws. Zo zal Kévin Denkey er niet bij zijn, maar vooral de reden waarom is opmerkelijk.

De Togolese spits is niet geblesseerd of ziek. Nee, hij mag gaan onderhandelen over een eventuele transfer. Daar communiceerde de club heel open over.

'Kevin Denkey ontbreekt in de wedstrijdselectie voor Cercle-Anderlecht. De Togolees kreeg toestemming van Cercle om gesprekken over een potentiële transfer te voeren waarbij zijn fysieke aanwezigheid vereist is', klinkt het bij Cercle.

Over welke club het gaat is nog onduidelijk. Transferexpert Sacha Tavolieri deelde eerder deze week wel nog mee dat Denkey met Lille praat. Hij kan er de vervanger worden van Jonathan David die naar alle waarschijlijkheid vertrekt bij LOSC.

Alleen zou AS Monaco, de moederclub van Cercle, zijn prijskaartje willen verhogen naar 26 miljoen euro. Afgelopen seizoen was hij topschutter in de Jupiler Pro League. Dit seizoen trof hij al zeven keer raak.