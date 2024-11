Wat is er aan de hand met Luis Vazquez? De tijd begint te dringen voor Anderlecht-spits

Luis Vazquez werd niet opgesteld door David Hubert tegen RFS, terwijl er werd verwacht dat hij zou meedraaien in het team. Toen hij later inviel, was het nog steeds niet goed...

Sinds zijn komst naar de Jupiler Pro League, is Luis Vazquez geen steek verder gekomen. Integendeel: hij heeft de onmiskenbare kwaliteiten verloren die hij aan het begin bracht, zoals enorme toewijding, runs, zelfopoffering en energie.

Op dit moment sleept de Argentijn zich voort. Dit is te zien bij zijn invalbeurten en zichtbaar in de gangen van het stadion na de wedstrijd. Het werd duidelijk na zijn rampzalige optreden in Tubize-Braine, waar hij vroeg werd gewisseld en Dolberg een hattrick zag maken na zijn invalbeurt.

In Riga was Luis Vazquez ditmaal geen basisspeler. En uiteindelijk was het niet echt verrassend dat Vazquez niet aan de aftrap stond, gezien de zelfverzekerdheid van Dolberg. De voormalige speler van Boca Juniors viel in en bleek opnieuw onzichtbaar, onnauwkeurig en nooit op het juiste moment daar. Opnieuw verscheen er geen glimlach op zijn gezicht in de catacomben van het Daugavas Stadions.

Je kunt het begrijpen: Luis Vazquez is op zich een aardige jongen, maar hij spreekt nog steeds de taal niet (gelukkig voor hem zijn er veel spelers die Spaans spreken in de kleedkamer), ziet geen vooruitgang en heeft gezien dat er een technisch directeur is gekomen die ongetwijfeld conclusies zal trekken aan het einde van dit seizoen.

Vazquez zal deze winter niet worden verkocht of uitgeleend, tenzij er iets opmerkelijks gebeurt; maar in de komende maanden zal er een tandje bij moeten worden gezet en moet hij de nieuwe technisch directeur overtuigen dat hij een toegevoegde waarde kan zijn...