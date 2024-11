Volgens Johan Boskamp is deze jonge polyvalente speler de toekomst van de Rode Duivels, al is dat nog niet zo simpel om hem te overtuigen

Domeniko Tedesco maakte deze vrijdag zijn selectie bekend voor de Nations league. Met het uitvallen van Thomas Meunier en enkel Timothy Castagne als rechtsachter moest de bondscoach ingrijpen.

In de selectie van de Rode Duivels is er slecht één nieuwe naam. En dat is die van Joaquin Seys. De jonge verdediger is oorspronkelijk linksachter, maar moet bij Club Brugge als rechtsachter functioneren.

De komst van Seys naar de selectie wijst op de enorme concurrentie die er momenteel is voor de rechtsachter positie bij de nationale ploeg. Boskamp geeft aan dat hij oorspronkelijk Kyriani Sabbe als een toekomstige Rode Duivel had gezien. Zeker op deze positie.

Zakaria El Ouahdi

Ook voor Genkspeler Zakaria El Ouahdi ligt er een plaats klaar bij de Rode Duivels al moet hij wel een keuze maken tussen Marokko en België. De jonge verdediger maakte afgelopen zomer nog deel uit van de Marokkaanse ploeg die brons pakte op de Olympische Spelen, maar speelde nog geen minuut voor de A-ploeg van Marokko. Wat de mogelijkheid nog openlaat voor een plaats bij de Rode Duivels.

Johan Boskamp heeft wel het gevoel dat de jonge rechtervleugelverdediger een selectie voor Marokko had verwacht. “Ik heb vorige week nog met hem gesproken op RWDM. Ik had toen de indruk dat hij zich wel aan een selectie voor Marokko verwachtte", vertelt Boskamp in Het Belang van Limburg.

De ervaren analist benadrukt dat El Ouahdi in ieder geval een speler is die absoluut van waarde kan zijn voor de Rode Duivels. Aangezien hij ook op het middenveld kan functioneren.