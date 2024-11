Timmy Simons ziet dat Westerlo een moeilijke week achter de rug heeft: "Ik heb spelers moeten opstellen die maar op halve kracht konden aantreden"

KVC Westerlo verloor zaterdagavond op het veld van Charleroi. Volgens coach Timmy Simons liep niet alles perfect in aanloop naar het duel.

KVC Westerlo had het moeilijk op het Mambourg. De Kemphanen gingen met 1-0 onderuit tegen Charleroi na een doelpunt van Daan Heymans.

Bij Westerlo konden ze niet het spel brengen wat verwacht werd. In aanloop naar het duel verliep het volgens coach Timmy Simons al moeilijk.

"De griep is in het land en teisterde onze groep", begon hij volgens Gazet van Antwerpen. "Ik heb spelers, die eigenlijk maar op halve kracht konden aantreden, moeten opstellen. Het is tegen onze principes."

"We hebben er toch alles aan gedaan om ze speelklaar te krijgen. Maar ze konden geen negentig minuten aan, misten frisheid en zijn doodziek geweest in de aanloop naar dit duel. Ook al wil ik het niet als excuus inroepen", ging hij verder.

"We waren in het final third niet nauwkeurig genoeg. Charleroi haalde in die statistiek 70% en wij amper 50%. We hebben in moeilijke omstandigheden er alles aan gedaan en helaas hadden we ook te weinig wisselmogelijkheden. Ik heb respect voor mijn spelers", besluit de coach.