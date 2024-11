Julien De Sart onthult hoe lastige situatie echt verliep met KAA Gent: "Ik heb er zelfs van moeten overgeven"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Julien De Sart vertrok afgelopen zomer bij KAA Gent om bij het Qatarese Al-Rayyan aan de slag te kunnen gaan. De middenvelder moest daarvoor heel wat onderhandelen, want Gent wilde hem echt niet laten gaan.

Julien De Sart werd graag gezien bij KAA Gent. De 29-jarige hield het middenveld goed draaiende en de club toonde dat het bijzonder veel vertrouwen had in hem.

Hij had nog een contract tot 2026, maar in april van dit jaar besloot hij om tot 2028 te verlengen bij de Buffalo's. Het leek een mooi huwelijk te worden voor beide partijen, maar er kwam al veel sneller dan verwacht een einde aan.

De Sart kreeg een lucratief aanbod van Al-Rayyan en wou plots vertrekken, wat ze bij Gent niet leuk vonden natuurlijk. Hij legt uit hoe dat is gelopen. "Er was druk van twee kanten. Ik gaf aan te willen vertrekken, de club zou me nooit laten gaan", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Het is eigenlijk een spel. Praten, een bod doen, twee dagen niet antwoorden, weer praten, enzovoort. Ronduit afschuwelijk voor een speler. Ik had het daar verschrikkelijk moeilijk mee. Ik haat het om naar de burelen te moeten gaan praten, met de voorzitter, de sportief directeur. Ik verafschuw om in een conflictsituatie te verkeren. Het waren héél moeilijke weken", gaat hij verder.

En het ging zelfs nog verder... "Ik was ziek van de situatie, ja. Mentaal was het simpelweg te zwaar. Ik sliep ’s nachts niet, heb zelfs wat moeten overgeven. Het is dankzij mijn goeie relatie met Sam Baro en Arnar Vidarsson dat de transfer er uiteindelijk toch kwam", besluit de middenvelder.