Opvallend: probleem met scheidsrechter vlak voor wedstrijd Cercle Brugge - Anderlecht: invaller is een notoir kaartentrekker

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De clash tussen Cercle Brugge en Anderlecht wordt zondagnamiddag uitgevochten in het Jan Breydelstadion. Vlak voor de wedstrijd moest er nog van scheidsrechter gewisseld worden.

Cercle Brugge en Anderlecht nemen het zondagnamiddag tegen elkaar op. Vlak voor de wedstrijd werd er plots van scheidsrechter gewisseld.

Normaal gezien moest Wesli De Cremer de wedstrijd in goede banen leiden, maar hij haakte geblesseerd af. Net voor de wedstrijd.

Daardoor moest vierde scheidsrechter Klass Clerckx overnemen. Hij maakt op die manier ook meteen zijn debuut in de Jupiler Pro League.

Wel floot de 31-jarige ref al vier wedstrijden in de Challenger Pro League en eentje in de Croky Cup. Clerckx gaf in deze vijf wedstrijden 26 gele kaarten en één rode.