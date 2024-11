Ex-Antwerp-coach Mark Van Bommel komt met hint over volgende uitdaging

Mark Van Bommel zit ondertussen al enkele maanden zonder club. Hij nam na vorig seizoen afscheid van Antwerp.

In Antwerpen zal Mark Van Bommel altijd welkom zijn. De Nederlandse coach bezorgde de Antwerp-fans bijzonder mooie momenten met 'Den Dubbel'. Na vorig seizoen nam hij afscheid.

Het zat er al aan te komen, maar toch was dat een moeilijk moment. De coach was op zijn laatste persconferentie enorm emotioneel na alles wat hij meemaakte bij The Great Old.

Ondertussen zit hij nog steeds zonder club. Of hij snel weer een nieuwe werkgever vindt, blijft nog af te wachten. De Nederlander heeft in ieder geval wel een idee van wat hij wil.

"Ik heb één ding tegen de familie gezegd. Je kijkt naar de club, en ook naar de achterban", begint hij volgens ESPN. "En als die achterban fanatiek is, dan doet dat wat.

"Ik heb het bij Antwerp meegemaakt, we speelden daar dan wel in een stadion dat driekwart af was met een lelijke tribune die niet af was. Maar als de sfeer in zo’n stadion echt top is en je hebt een speelwijze waarbij je de bal snel verovert en je krijgt het stadion mee… Dat doet echt wat", gaat hij verder. Als hem Feyenoord wordt voorgelegd is hij duidelijk. "De Kuip is een stadion waar het gek kan zijn."