Is SK Beveren eindelijk vertrokken? Waaslanders gaan alvast met een goed gevoel de interlandbreak in

Na zes wedstrijden zonder overwinning heeft SK Beveren eindelijk weer is gewonnen. SK Beveren boekten een overtuigende 4-0-zege tegen Francs Borains.

Met vier doelpunten en een perfecte clean sheet konden de fans eindelijk nog eens opgelucht ademhalen. Mathis Servais was de held met twee doelpunten.

Ondanks de moeilijke weken bleef de mentaliteit binnen de spelersgroep sterk. Servais benadrukte dat het team nooit het vertrouwen in elkaar verloren had en altijd bleef geloven in de kwaliteiten van het team.

"De mentaliteit was altijd perfect. We hebben het nooit laten lopen en ons hoofd altijd hoog gehouden. Het vertrouwen was soms helemaal weg, maar we zijn altijd hard blijven werken", aldus de Servais in Het Nieuwsblad.

Loodzwaar programma

Na de interlandbreak wacht Beveren een loodzwaar programma. De Waaslanders moeten naar RWDM en Zult-Waregem terwijl ze daartussen thuis nog Patro Eisden ontvangen.

In de Challenger Pro League telt de club momenteel 13 punten in elf wedstrijden. Dit zijn er tien minder dan koploper RWDM, Zulte-Waregem en La Louvière.