🎥 Mathias Fernandez-Pardo maakt nu ook indruk in de Ligue 1: Belgisch talent scoort zijn eerste in Frankrijk

Matias Fernandez-Pardo verraste iedereen toen hij Gent verliet aan het einde van de zomerse transferperiode en naar Lille vertrok. Hij begint zijn plek te vinden in de Ligue 1 en scoorde afgelopen zondag in zijn eerste basiswedstrijd.

Matias Fernandez-Pardo beleeft duidelijk een waanzinnig jaar 2024. De revelatie van de Europe Play-offs vorig seizoen had op het einde van de zomerse transferperiode een opmerkelijke transfer versierd, richting Lille OSC dat 10 miljoen euro op tafel legde.

Op slechts 19-jarige leeftijd moest Fernandez-Pardo zich aanpassen aan het Franse voetbal en kwam hij voorzichtig binnen. Hij krijgt nu steeds meer speeltijd.

De Belgische U21-international gaf eind oktober vorig jaar zijn eerste assist in de competitie tegen het RC Lens van Will Still. Dit keer stond hij in de basis tegen OGC Nice.

Matias Fernandez-Pardo heeft het vertrouwen van zijn trainer beloond door zijn allereerste doelpunt voor Lille OSC te scoren. En wat voor een.