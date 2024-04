🎥 Achter de schermen voor, tijdens én na de wedstrijd: Club Brugge deelt unieke beelden van topper tegen Anderlecht

Club Brugge won zondagavond met 3-1 van RSC Anderlecht. De West-Vlamingen deelden ondertussen een filmpje met leuk beeldmateriaal van voor, tijdens én na de wedstrijd.

RSC Anderlecht had gisteren geen schijn van kans op het veld van Club Brugge. De West-Vlamingen wonnen dan ook oververdiend met 3-1 van hun Brusselse rivaal.

Om het feestje compleet te maken deelde blauw-zwart vanavond unieke beelden van voor, tijdens én na de topper. Het moet gezegd: de beelden zijn het bekijken waard.

In het filmpje is te zien hoe onder anderen Nicky Hayen en Simon Mignolet de spelersgroep op scherp zetten. Uiteraard is ook het feestje achteraf heel duidelijk in beeld gebracht.

Mengt Club Brugge zich in de titelstrijd?

Door de overwinning nadert blauw-zwart tot op vijf punten van Union SG en RSC Anderlecht. Mengt Club Brugge zich de komende weken in de titelstrijd? Dat moeten de volgende fimpjes uitwijzen...