Dreyer zag iets heel belangrijk ontbreken bij Anderlecht: "Wat normaal onze sterkte is"

Anders Dreyer smukte zijn statistieken nog wat op met een goal in de slotfase. Maar de Deen ging de 93 minuten ervoor wel mee ten onder met zijn ploegmaats. En hij wist precies wat er misliep.

Dreyer wond er geen doekjes rond: "Nee, dit was niet goed. Je hebt absoluut gelijk", zuchtte de rechter winger. "Het ontbrak ons aan de wil om te winnen. Een reden heb ik er niet voor, want onze mentaliteit is normaal ook onze grote kracht."

"We zijn toch al dikwijls van een achterstand terug gekomen. Deze nederlaag gaan we goed moeten analyseren. Volgende week moeten we er weer staan. En deze keer met passie, want dat had Club Brugge ook meer dan wij."

Maar één nederlaag is nog geen drama, hoe hard ze ook aankomt. "Er zijn er nog acht hé. Er kan nog veel gebeuren. Titelstress? Nee, zeker niet. Er moet nog een heel parcours afgelegd worden."

Mogelijk speelde de nederlaag van Union dan weer in de hoofden. De kans om de eerste plaats te pakken. "Helemaal niet: eerlijk ik wist pas na onze wedstrijd dat Union verloor. Eigenlijk kijk ik niet zo veel voetbal in mijn vrije tijd.”

Dreyer besefte wel dat off days zoals die in Jan Breydel niet te veel meer mogen voorkomen. "Dat weten we. Dit moet een 'wake up call' zijn voor ons. We verloren quasi alle duels, dat mag niet. We moeten meer grinta tonen."