Is hij dé sterkhouder van Club Brugge? "Het wordt een excuus, maar om die reden verdient hij een pluim"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge klopte RSC Anderlecht afgelopen weekend met 3-1. De West-Vlamingen mogen opnieuw dromen van meer dan een figurantenrol in de Champions Play-Off. Marc Degryse ziet één héél duidelijke uitblinker bij blauw-zwart.

Club Brugge volgt momenteel op vijf punten van Union SG en RSC Anderlecht. "Maar ze hadden de derby tegen Cercle Brugge ook altijd moeten winnen", valt Marc Degryse met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Geef hen die twee punten extra en ze staan op amper drie eenhouden van het leidersduo."

Anderlecht maakte gisteren op geen enkel ogenblik aanspraak op een punt in het Jan Breydelstadion. "We zagen opnieuw een ploeg met passie en overgave op het veld. En dat werd gekoppeld aan behoorlijk goed voetbal. Het zorgt ervoor dat Club Brugge opnieuw naar boven kan kijken."

© photonews

"Nicky Hayen kon nochtans geen beroep doen op sterkhouders als Simon Mignolet, Hans Vanaken en Andreas Skov Olsen", wil Degryse de coach van blauw-zwart benadrukken. "Hayen vond wél de oplossingen. Hij heeft bovendien het DNA van Club Brugge opnieuw in het team geslepen."

Degryse ziet in de coach van blauw-zwart dus ook meteen één van dé uitblinkers. "Ik vind dat wij waarnemers soms te veel de nadruk leggen op geschorste en geblesseerde spelers om een resultaat te analyseren. Op die manier worden de afwezigen een excuus voor coaches."

Wat is dé kracht van Nicky Hayen bij Club Brugge?

"Maar het is evenzeer de job van trainers om met alternatieven te komen en de overige spelers in een situatie te brengen waarin ze kunnen renderen", besluit de voormalige sportief directeur van Club Brugge. "Dat is precies wat Hayen deed en dat verdient een pluim."