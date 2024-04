Het grote ongelijk van Deila: Hayen zorgt ervoor dat er miljoenen extra in het laatje zullen komen

U mag er zeker van zijn dat Nicky Hayen punten aan het scoren is bij het Brugse bestuur. Niet dat hij er onmiddellijk volgend seizoen hoofdtrainer zal blijven, maar wel een optie die ze voor de toekomst in het achterhoofd zullen houden. Hij denkt immers mee met zijn leidinggevenden.

Terwijl Ronny Deila meer van het principe 'ik ben de coach en ik alleen neem de beslissingen' was, heeft Hayen wel goed geluisterd naar de beslommeringen van het bestuur. Eerst en vooral moest het DNA van Club - ten alle tijde aan 100 procent spelen - teruggevonden worden.

Deila doof voor wensen bestuur

Dat heeft hij er de afgelopen anderhalve match toch al ingeslepen. En ten tweede: hij is niet doof voor de raadgevingen van bovenaf. Ronny Deila was dat wel. Aangezien hij geen fan was van Raphael Onyedika raakte die zijn rol als basisspeler kwijt.

Verdedigend niet betrouwbaar genoeg omdat hij te dikwijls zijn positie verlaat. Maar dat is net wat Onyedika sterk maakt. De Nigeriaan is geen verdedigende middenvelder die de bal afpakt en snel weer naast zich inlevert. Hij moeit zich met de opbouw en heeft daarvoor de voeten.

Club betaalde geen 10 miljoen euro voor 'een zes' die enkel maar ballen kan recupereren. Dan konden ze evengoed met Eder Balanta doorgaan. Het was wat Deila niet wou begrijpen, aangezien hij andere eisen heeft voor een verdedigende middenvelder.

Vetlesen moet inspringen

Hayen heeft Onyedika intussen weer belangrijk gemaakt en hij werd ook de matchwinnaar tegen Anderlecht. De dynamiek op het middenveld heeft de interim-coach gewoon lichtjes aangepast: Vetlesen moet naast Onyedika gaan spelen en beiden moeten elkaars taken overnemen als de één op avontuur gaat.

Het gaat Club waarschijnlijk geen windeieren leggen. Zijn marktwaarde ligt nu op zo'n 8 miljoen, maar blauw-zwart wil er winst uithalen. Daarom haalden ze ook al Ardon Jashari binnen aangezien Onyedika hoogstwaarschijnlijk verkocht zal worden.

Hij kan de komende weken bewijzen dat hij een hogere som waard is. Voor hemzelf is het uiteraard ook belangrijk om interesse op te wekken. Want hij droomt van Engeland...