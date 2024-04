Waarom nu nog experimenteren Riemer? Weer een plan dat naar de Anderlechtse vuilbak verwezen wordt

De algemene teneur bij de Anderlecht-supporters voor de match: "Riemer stelt de sterkste elf op." Dat nadat Thomas Delaney verkozen werd boven Mats Rits. Die laatste kreeg de afgelopen weken veel kritiek op zijn opbouw, maar hij werd wel degelijk gemist tegen Club Brugge.

Eerst en vooral: voor Rits was het pijnlijk dat hij net tegen zijn ex-club op de bank moest plaatsnemen. Terwijl hij daarvoor alles speelde. "Het plan was om met Théo Leoni, die de beste voetjes heeft van onze middenvelders, op te bouwen. En Delaney moest mee druk zetten op de flanken als 'acht'", legde Riemer uit.

Een plan dat volledig in de soep draaide. Leoni kreeg de bal wel, maar had geen aanspeelpunten vooruit. Delaney kwam zich niet aanbieden en de flanken werden goed afgeschermd door Club. En defensief stond Anderlecht heel wankel omdat Leoni en Delaney geen wisselwerking kenden.

Rits zorgt voor balans

Met Rits heb je natuurlijk wel die man die ten alle tijde op zijn positie blijft. Hij sprak daar onlangs nog over in de podcast van paars-wit: "Mijn taak is om die buffer te zijn voor de verdediging. Ik ga niet veel mee naar voor omdat we al zoveel aanvallend ingestelde spelers hebben."

Balans is belangrijk in een elftal en daar zorgt Rits voor, al is het niet altijd mooi om zien. "Rits heeft een enorm belang in een groep", vertelt ex-bondscoach Georges Leekens ons. "Hij is niet altijd bij de beste spelers, maar een Rits, een Vormer, die maken anderen beter."

"Hij heeft enorm veel werkkracht en is een leider. Zoiets kan je ook niet forceren. Ik herinner me nog het eerste jaar van Jan Ceulemans bij Club Brugge. Jan is nooit die leider geweest zoals Francky Van der Elst dat wel was. Daar moet je rekening mee houden."

Waarom nu nog experimenteren?

In ieder geval lijkt het experiment Leoni-Delaney ook alweer naar de vuilbak verwezen te worden. Net als Riemer eerder al het plan opgaf om Dolberg en Vazquez samen aan de aftrap te brengen.

De vraag is: moet de Deen nu nog beginnen met dingen te proberen? Anderhalve maand geleden speelde Anderlecht zijn beste match van het seizoen in Jan Breydel. Moest daar dan veel aan veranderd worden?