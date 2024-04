Thorgan Hazard weet dat de oorlog nog maar pas begonnen is: "Vergeet Genk niet hé!"

Wie zet je voor de pers als je net duidelijk verloren hebt van de aartsrivaal? De persverantwoordelijke van Anderlecht is zeker geen uil. Thorgan Hazard mocht het komen uitleggen en - u weet wel - die heeft de Hazard-gave om alles te kunnen relativeren.

"Het tegendoelpunt na twee minuten was een harde klap," zei Hazard. "Ze speelden thuis, met hun supporters achter zich, wonnen veel duels en dat gaf hen vertrouwen. Dat was een uitdaging voor ons. We slaagden er niet in dezelfde intensiteit te tonen als Brugge."

"Dat was het grote verschil. Weliswaar begonnen we aan het einde van de eerste helft iets beter te spelen. Toch vond ik dat we iets te vaak de lange bal hanteerden. Maar toen zij het tweede en derde doelpunt maakten, werd het moeilijk om terug te komen."

En toen begon Hazard iedereen wat te kalmeren. “Deze nederlaag gaat zeker niet in ons hoofd zitten”, ging hij verder. “We kennen het systeem van de play-offs. Iedereen kan van iedereen winnen. Het komt allemaal dichter bij elkaar."

"Dat is natuurlijk goed voor de spanning, maar niet voor ons. Of Brugge zich ook zal mengen in de titelstrijd? Alles kan in de play-offs en vergeet zeker Genk niet. Die zijn ook heel goed gestart. De play-offs is een gevecht tussen zes goede ploegen.”

Het debat over de rode kaart die hij Wijndal aannaaide, wou hij ook afsluiten. “Ik ben er zeker van dat er velen hetzelfde gedaan zouden hebben. Volgens mij doet Wijndal gewoon iets heel dom, ik voelde dat hij me raakte en ik ging neer. Ik ben er zeker van dat veel Antwerp spelers ook zouden gaan liggen”, aldus Hazard.