Degryse heel kritisch voor Riemer na nederlaag in Brugge: "Wat was zijn meerwaarde?"

Het was allesbehalve goed wat Anderlecht zondag liet zien. Slecht zelfs! Marc Degryse kijkt daarvoor vooral naar Brian Riemer, die met een bijzonder tactisch plan aankwam. En ook naar Thorgan Hazard...

Degryse haalt in HLN aan dat hij Riemer niet begrijpt. "Waarom moest Delaney tegen Club ineens de voorkeur krijgen op Rits? Ik zeg niet dat Anderlecht mét Rits had gewonnen, maar wat was de meerwaarde van Delaney in deze wedstrijd?"

"Hij gaf een corner weg, hij pakte een domme gele kaart, en maakte een hoop fouten. Waar kwam de invalbeurt van Ashimeru ineens vandaan? Leoni op '6' was ook onduidelijk voor mij."

Brian Riemer wou op die positie "goeie voetjes" om de opbouw te verzorgen, maar die kwam er nooit uit. "Maar je weet toch dat je óp Club op die positie toch vooral verdedigende kwaliteiten zult nodig hebben?"

Hazard oogt niet happy

"Trouwens, Anderlecht won vorige week tegen Antwerp ook al door de omstandigheden. En op de laatste speeldag van de reguliere competitie verloren ze van Kortrijk. Het is plots magertjes wat ze laten zien."

Degryse ziet ook één exponent van het spel van Anderlecht: Thorgan Hazard. "Hij zit duidelijk niet goed in zijn vel. Hazard oogt niet happy. Hij oogt fysiek niet top. Hij is niet explosief. Hij heeft niet het volume om dominant te zijn. Terwijl ik overtuigd ben dat Anderlecht alleen kampioen wordt met de allerbeste Thorgan Hazard."