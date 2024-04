Heeft Club Brugge te lang gewacht? "Ik weet niet of ze dat nog gaan toegeven"

Club Brugge speelde tegen Anderlecht misschien wel zijn beste match van het seizoen. Alles zat erin. En dat zonder sterkhouders als Vanaken en Skov Olsen. Voor René Vandereycken had Nicky Hayen een pak sneller mogen overnemen.

Hayen laat Club ineens gedisciplineerd voetballen, met een plan. En met vertrouwen... "Ik denk dat Anderlecht onder de indruk was dat Club met zoveel vertrouwen en drive in de duels ging. Zo recupereerden ze veel ballen, duwden ze Anderlecht in de fout of dwongen ze hen lang te spelen", aldus Vandereycken in Het Nieuwsblad.

"Ik durf dit te vergelijken met vorig jaar, toen De Mil Parker verving. De gretigheid, hun gezonde agressiviteit was veel groter nu dan onder de zogezegd gerenommeerde trainers die eerste keus waren. Club Brugge speelt nu met minder twijfel en terughoudendheid."

Ook onder Rik De Mil

Voor Vandereycken is het duidelijk: de man die Club op deze manier kan laten voetballen, haalt het beste uit de kern. "Dat zag je ook onder De Mil, dat Club Brugge met veel meer overtuiging druk ging zetten. Dit is het Club Brugge dat de fans willen zien."

"Volgens mij is het geen toeval dat die komt van mensen die de mentaliteit van Club Brugge kennen, die er al lang werken en onze competitie beter kennen dan welke buitenlander dan ook."

Maar waarom dan zo lang vasthouden aan Deila? "Dan kan je je afvragen of ze Deila niet eerder hadden moeten ruilen voor Hayen. Van Parker hebben ze toegegeven dat hij een miscast was, ik weet niet of ze dat nog gaan doen voor Deila.”