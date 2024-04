Door blessure Ewoud Pletinckx is Gent-target nu andermaal dé man van de Jupiler Pro League - en dat zonder kaarten

Het was opnieuw een interessant voetbalweekend in de Belgische play-offs. Het meest bijzondere nieuws viel misschien wel te rapen bij OH Leuven, waar Ewoud Pletinckx geblesseerd moest toekijken door een probleem met de enkel. Daardoor is er nu nog één veldspeler die geen minuut miste.

Een enkelprobleem hield Ewoud Pletinckx dit weekend van de Belgische voetbalvelden. Daardoor mist hij een unieke kans om dit seizoen alle speelminuten in de Jupiler Pro League te spelen, wat voor sommige spelers wel een doel is.

Voor de spelers van spelletjes als de Gouden 11 is het altijd interessant om spelers te kennen die alle minuten rondmaken. En wat dat betreft is Matte Smets misschien wel dé man die velen in hun team hadden moeten hebben dit seizoen.

© photonews

Niet enkel is hij nu de enige veldspeler die nog geen minuut miste, hij is - zeker naar de normen van verdedigers - ook nog eens een geweldig propere verdediger. In totaal zit hij al aan 48 duels op het hoogste niveau.

Daarin pakte hij geen enkele kaart. Door zijn slimme positionering, snelheid en eerlijkheid komt hij zelden in de problemen. Bovendien maakt hij ook nog eens geweldig veel indruk met zijn duelkracht, zonder daarbij dus over de grens te gaan.

Transfer op komst naar Gent?

Afgelopen winter leek het er op dat zijn manier van spelen hem ook een miljoenentransfer zou gaan opleveren richting KAA Gent. De clubs zouden er uit zijn geraakt voor een bedrag van rond de vijf miljoen euro.

De 20-jarige centrale verdediger kon zich gaan opmaken voor een wintertransfer richting de Arteveldestad, maar koos ervoor om gewoon bij STVV het seizoen uit te doen. Mogelijk komt er aankomende winter een nieuwe poging.

© photonews

"Hij zoekt altijd de voetballende oplossing en is heel stevig in duel. Hij is jong, hij is Belgisch, ... ik weet niet of die niet al bij veel ploegen in het oog is gesprongen aan de top van België", was Wesley Sonck een paar maanden geleden al vol lof.

Voor de volledigheid nog even dit ... Misten ook nog geen minuut dit seizoen: doelmannen Warleson (Cercle Brugge), Coucke (Mechelen) en Vandevoordt (Genk). Van de veldspelers zijn Victor Palsson (3 minuten gemist, Eupen) en Brandon Mechele (19 minuten gemist, Club Brugge) nu de mannen die het podium delen met Matte Smets.