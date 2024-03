Van Bommel heeft weer die typische grijns: Union en Anderlecht mogen oppassen, want hij broedt op een plan

Er stond een grijns op het gelaat van Mark van Bommel na de wedstrijd tegen Union. Een heel seizoen lang waren de prestaties van Antwerp op z'n minst gezegd wisselvallig. Sinds eind januari vond The Great Old echter zijn identiteit terug. En... Van Bommel heeft allerminst de handdoek geworpen.

Negen punten achterstand na halvering van de punten. Dat is veel, maar tegelijkertijd ook niet onoverkomelijk met 30 punten die nog te verdienen zijn. "Ik zou Union nu al proficiat moeten wensen, maar dat ga ik niet doen", sloot Van Bommel zijn persconferentie af met dezelfde grijns nog steeds op het gezicht.

Powerplay is het DNA

En Van Bommel heeft redenen om te geloven dat een inhaalrace er nog steeds inzit. Ten eerste heeft hij gezien dat zijn ploeg het niveau de laatste weken serieus heeft opgekrikt. Antwerp voetbalt weer naar het DNA dat ze zich eigen hebben gemaakt de voorbije jaren.

Dat is ook in één woord te omschrijven: powerplay. Tegen Union, dat die term ook hoog in het vaandel draagt, domineerde Antwerp. Ze wonnen de strijd op het middenveld en konden meer dan hun voet naast de Brusselaars zetten wat betreft vechtlust.

Van Bommel heeft dit seizoen een paar keer moeten aanhalen in bepaalde matchen dat de wedstrijdintensiteit te laag lag bij zijn ploeg. Daar heeft hij nu geen klagen meer over. "Topprestatie", zei hij gisteren. En we geven hem daarin gelijk.

Geen beloftenbank meer

Ten tweede ziet hij nu ook dat hij heel wat meer keuzemogelijkheden heeft. Net na Nieuwjaar zat hij veelal met een bank die samengesteld was uit beloften. Misschien wel een geluk bij een ongeluk, want nu weet hij ook dat hij kan rekenen op jongens als Corbanie of Doumbia.

Maar vooral: Ejuke is naar zijn beste vorm toegegroeid, Ondrejka heeft zijn blessurezorgen achter zich gelaten, Yusuf breekt weer aanvallen af als voorheen en met Balikwisha heeft hij een extra wapen. De bank ziet er al heel wat anders uit, de mogelijkheden om een wedstrijd te doen kantelen zijn verveelvoudigd.

Maar ook ziet Van Bommel dat ze van niemand schrik moeten hebben. Ja, tegen Genk werd net voor Nieuwjaar met 3-0 verloren, maar de Limburgers zijn allang niet meer dezelfde ploeg. Tegen de tegenstanders in de Champions' Play-offs werd 15 op 30 gehaald in het reguliere seizoen.

Genk, Anderlecht en Club Brugge slaagden er elk één keer in om van hen te winnen. Als Van Bommel de details goed krijgt - zijnde iets meer scoren - vindt hij dat Antwerp nog een kans maakt. En wie zal hem ongelijk geven? Met dezelfde mentaliteit als zondag gaat niemand The Great Old onder de voet kunnen lopen.