Van Bommel heeft maar één beschrijving voor prestatie Antwerp: "Dit zijn Bosuil-middagen"

Mark van Bommel was trots op de prestatie van zijn team. Ondanks dat het slechts een gelijkspel werd, had de coach niets dan lovende woorden voor wat The Great Old op de mat bracht.

Van Bommel stak het dan ook niet onder stoelen of banken. "Dit was een topwedstrijd van ons!", begon hij zijn persconferentie. "Het spektakel lag hoog in het algemeen."

"Normaal is dit een heel moeilijke wedstrijd voor ons. Je domineert echter aan de bal en je controleert alle tweede ballen. Dat is superbelangrijk. Als je dat voor elkaar hebt, gaat het vooral nog over de laatste pass..."

Die was niet altijd even goed, maar Van Bommel zag zijn spelers weeral door een muur gaan. "Dit zijn Bosuil-middagen... Dit is genieten. Hoe ze dat telkens doen, tegen Kortrijk, tegen STVV, nu dit... Dit is powerplay van de bovenste plank."

Spelers teleurgesteld

Toch kon Antwerp het pleit niet winnen. "Union kreeg ook drie grote kansen, twee keer uit doeltrap. Maar dat is ook hun sterkte. Nilsson is een heel vervelende spits die voor rust zorgt door de bal bij te houden en ook door te scoren."

"Met tien tegen elf was het voor ons nog moeilijker. Hoe je dan nog terugkomt, zoals we ook al vaker gedaan hebben... Dat stadion ontploft. Het zegt veel dat mijn spelers teleurgesteld zijn met dit resultaat."